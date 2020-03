FC Sochaux : disparition de Silvio Croci à l'âge de 81 ans

Le FC Sochaux Montbéliard est en deuil. Le club annonce ce samedi le décès de Silvio Croci à l'âge de 81 ans, ancien joueur et secrétaire général du club sochalien. Silvio Croci était le père de Laurent Croci, formé au FCSM et joueur en équipe première de 1982 à 1992. Tous deux étaient présents au Stade Bonal pour les célébrations des 90 ans du club en avril dernier. Une minute de silence en sa mémoire sera observée lors du prochain match à domicile.

Recruté en 1957, salarié des Automobiles Peugeot

Fils de mineur et joueur amateur de Piennes en Lorraine, où il est né le 26 octobre 1938, Silvio Croci est repéré par le FCSM alors qu’il est international junior français. L'attaquant est recruté en 1957 pour intégrer l’école des Lionceaux et les Automobiles Peugeot, où il œuvrera en parallèle de sa carrière de joueur amateur. Ce qui ne l’a pas empêché, en plus d’être un cadre de la réserve sochalienne, de disputer une trentaine de matches avec l’équipe première et d’inscrire cinq buts en championnat.

Adjoint de Pierre Tounier

Silvio Croci a terminé sa carrière de joueur à l’AS Mulhouse et a entraîné des clubs locaux avant de retrouver "son" club en 1974. Au FCSM, Silvio Croci a occupé divers rôles : adjoint de Pierre Tounier au centre de formation, recruteur puis, à partir de 1978, au secrétariat général. Silvio Croci a pris la suite du secrétaire général Jacques Benoît en mars 1981. Aux côtés du président Thouzery, il a exercé dans les domaines administratif et sportif jusqu'à son départ à la retraite en 1995.