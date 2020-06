FC Sochaux : Emmanuel Desplats, numéro 2 du FCSM, "Repartir sur un cycle de 3 ans"

Emmanuel Desplats est au FC Sochaux-Montbéliard depuis 20 ans. Dirigeant de l'ombre, mais rouage essentiel dans la gestion du club, il vient d'être promu directeur général exécutif adjoint. En clair, l'ex-directeur administratif est le numéro 2 du club et entre du coup dans la lumière médiatique. Pour 100% FCSM, Emmanuel Desplats s'est prêté au jeu des questions-réponses pour France Bleu Belfort-Montbéliard. Voici l'essentiel de ses déclarations.

100% FCSM : Emmanuel Desplats, en tant que Numéro 2 du club, vous avez forcément plus de poids dans les décisions ?

Emmanuel Desplats : "J'espère (rires). C'est le but, c'est d'accompagner Samuel Laurent, le directeur général exécutif dans le projet du club, de lui soumettre, de par mon expérience au sein du club, tout ce que j'ai traversé depuis ces vingt dernières années, j'ai connu quand même beaucoup de présidents, d'entraîneurs, d'actionnaires. C'est un travail d'équipe mais forcément, j'aurais le dernier mot et je soumettrais ça à Samuel Laurent sur les grandes lignes directrices

"On commence à toucher l'argent pour les transferts de Thuram, et Bakambu" - Emmanuel Desplats

100% FCSM : Et notamment la question du budget ?

ED : "Oui sur la partie financière et sportive, on va présenter un budget le 1er juillet devant la DNCG. On a présenté un budget à notre actionnaire, on a augmenté la masse salariale ce qui nous permet de faire le recrutement que l'on a actuellement. Et normalement, avec la trésorerie que l'on a, avec la vente de Agoumé, on commence à toucher en partie les indemnités de transfert pour Thuram, ou encore Bakambu, donc mis bout à bout, on est bénéficiaires cette saison 2019-2020.

100% FCSM : Même avec la crise sanitaire et l'arrêt du championnat en mars ?

ED : "Le bénéfice sera moins important avec ce qui s'est passé effectivement, mais on finit quand même dans le positif. On va repartir avec un déficit comme tous les clubs et on va tenter de combler ce déficit par le biais des transferts, donc on verra si on le fait cet été ou pas (avec la vente de Maxence Lacroix). En attendant, nous avons la trésorerie suffisante, à notre sens, pour la saison à venir. Mais après, c'est la DNCG qui tranche pour savoir si ce qu'on présente en termes de recettes, on est dans le vrai ou pas, si on a été trop optimistes. C'est sûr que cette année avec le COVID, c'est très difficile d'estimer nos recettes et la DNCG sera très regardante sur les budgets qui seront présentés."

100% FCSM : Et justement, qu'en est-il de la levée de la masse salariale par la DNCG ?

ED : "Si on est encore sous encadrement de masse salariale au montant que l'on souhaite, j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave. L'idée c'est de présenter un budget, validé par un actionnaire, vous êtes censés tenir votre budget mais ce qui serait embêtant c'est si la DNCG nous oblige à réduire le budget de la masse salariale pour les joueurs."

100% FCSM : Sochaux est-il toujours "condamné" à vendre ses meilleurs joueurs ?

ED : "On est tous dépendants des transferts, après tout dépend d'où vous mettez le curseur sur ces déficits. Moi, j'ai connu des saisons en Ligue 1 avec des déficits d'exploitation où on est monté à 12 millions d'euros ! Ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on vende pour plus de 10 millions pour équilibrer les comptes. Ca fait 20 ans que je suis au club, j'ai toujours connu des déficits d'exploitation, et donc forcément plus votre déficit est important, plus vous prenez des risques si vous n'arrivez pas à vendre".

Emmanuel Desplats, directeur général exécutif adjoint du FCSM "On a tous pris de plein fouet la vente du club par PSA, en plus juste une semaine après la descente sportive en Ligue 2, on a tous été surpris, ce n'était pas le meilleur moment pour l'annoncer. Ca a été un coup dur, comme le licenciement de Bernard Maraval en octobre 2015 qui était, à mon sens, un mauvais choix."

100% FCSM : Vous avez connu 3 actionnaires (PSA, Tech Pro et maintenant Nenking), la fin de l'ère Tech Pro est un vrai soulagement ?

ED : "Evidemment, sous Tech Pro, ça a été compliqué. Il y a eu un directeur général, Ilja Kaenzig qui a été nommé. On espère toujours qu'il y ait un projet au bout, bon voilà, c'est toujours la faute de celui qui impulse ça à la base. Donc c'est vrai que l'on est resté pendant 4, 5 ans dans une espèce d'inertie, où malheureusement le club a pris du retard, énormément de retard même, forcément c'est dommage mais on ne va pas refaire l'histoire. On a tous pris de plein fouet la vente du club par PSA, en plus juste une semaine après la descente sportive en Ligue 2, on a tous été surpris, ce n'était pas le meilleur moment pour l'annoncer. Ca a été un coup dur, comme le licenciement de Bernard Maraval en octobre 2015 qui était, à mon sens, un mauvais choix. Après sportivement, ça a été chaotique, après on avait encore pas mal de trésorerie, je pense qu'en termes de recrutement, on avait les moyens de faire mais on a eu des hauts et des bas.

100% FCSM : Quel est le projet que vous voulez mettre en place au FC Sochaux-Montbéliard ?

ED : "Il faut raisonner en projet "global", je sais et c'est normal, que les supporteurs regardent d'abord le côté sportif, mais un projet de club, ça recouvre toutes les strates, tous les domaines du club (billetterie, centre de formation, abonnés, partenaires, droits TV ...). C'est un cycle à remettre en route, nous on est partis sur un cycle de 3 ans pour le volet sportif pour essayer de garder une homogénéité et un équilibre dans l'équipe, mais après il faut réfléchir à une stratégie globale. Mais quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le budget de Lens, Reims ou Metz, maintenant ça ne nous empêche pas d'avoir des ambitions. Dijon, Brest ou encore Troyes sont montés et je pense qu'on est plus proches de ces clubs là.

100% FCSM : Et l'identité régionale si chère aux supporteurs ?

ED : "Il faut, et je n'invente rien, qu'on ait une forte identité régionale. Je pense qu'on a un réseau avec les supporteurs et les partenaires qui reste très, très important, même si, et c'est normal avec les années que l'on vient de vivre ça s'est érodé. Mais on doit recréer le lien, ils nous suivent depuis longtemps, ils sont importants dans ce projet. Il faut qu'on apporte des réponses à leurs questions et on le fera.