FC Sochaux en National : le calendrier 2023-2024

Miné par des problèmes financiers, le FCSM est passé tout près de la disparition et n'a pas pu repartir en Ligue 2, comme il aurait pu le prétendre sportivement. Sauvé par des investisseurs emmenés par Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez, Sochaux a obtenu le feu vert de la FFF le 17 août et peut repartir en National, la 3e division du football français où évoluent, entre autres, Dijon, Nancy ou Nîmes.

Le FC Sochaux Montbéliard ne prend pas part aux deux premières journées qui se disputeront à une date ultérieure.

Phase aller

Journée 1, le 11 août - FC Versailles - FCSM : reporté à une date ultérieure.

Journée 2, le 18 août - FCSM - US Orléans : reporté à une date ultérieure.

Journée 3, le 25 août - Red Star - FCSM

Journée 4, le 1er septembre - Premier match à domicile : FCSM - Goal FC

Journée 5, le 8 septembre - SAS Epinal - FCSM

Journée 6, le 15 septembre - Martigues - FCSM

Journée 7, le 22 septembre - FCSM - FC Rouen 1899

Journée 8, le 29 septembre - Le Mans - FCSM

Journée 9, le 6 octobre - FCSM - US Avranches

Journée 10, le 11 octobre - Châteauroux - FCSM

Journée 11, le 20 octobre - FCSM - FC Villefranche

Journée 12, le 3 novembre - ASNL - FCSM

Journée 13, le 10 novembre - FCSM - Cholet

Journée 14, le 24 novembre - Niort - FCSM

Journée 15, le 1er décembre - FCSM - Marignane

Journée 16, le 15 décembre - Dijon - FCSM

Journée 17, le 12 janvier 2024 - FCSM - Nîmes Olympique

Phase retour