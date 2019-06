FC Sochaux en pleine lutte de pouvoir

Sochaux, France

Après l'annonce de sa rétrogradation administrative en National, l'appel du FCSM sera examiné début juillet, probablement le 2, devant la commission d'appel de la DNCG, le gendarme financier du foot français. Tech Pro, propriétaire du FCSM, devra apporter les garanties financières et éclaircir la situation du club pour permettre à Sochaux de rester en Ligue 2.

A défaut de le sortir de cette ornière, l'actionnaire a surtout la volonté de vendre le club. Frédéric Dong Bo dirige le FCSM à distance et l'ex-président Wing Sang Li, forcé de démissionner en mai dernier, est toujours aux affaires. Il interfère dans plusieurs dossiers notamment celui des transferts. Depuis Hong Kong, on explique que Wing Sang Li n'a plus rien à faire à Bonal et qu'il doit partir. A Sochaux, c'est moins clair. L'homme d'affaires chinois serait encore légitime car il fait encore partie de la société Tech Pro, explique-t-on dans l'entourage du club et qu'il aurait encore les pleins pouvoirs pour gérer notamment la vente du club comme il l'avait fait savoir le 23 avril dernier. Il est donc en quête d'un acheteur pour Sochaux et aurait même proposé récemment, mais sans succès, la piste d'un repreneur turc.

L'ex-Auxerrois Thomas Deniaud avec Nenking

En cas de revente, Tech Pro s'est engagé à reverser une partie de la somme à un autre groupe chinois, qui lui avait prêté de l'argent : le groupe Nenking. Ce dernier avance aussi ses pions avec un projet de reprise. L'organigramme est déjà en place. D'après nos informations, l'ex-attaquant du Havre et de l'AJ Auxerre Thomas Deniaud serait pressenti pour occuper le poste de directeur sportif. Son nom avait été soufflé aux élus du pays de Montbéliard lors de leur réunion en mars dernier avec Samuel Laurent, l'émissaire de Nenking. L'ancien buteur a d'ailleurs contacté récemment l'entraîneur sochalien Omar Daf pour lui en parler.

L'ex sochalien Gérard Soler impliqué dans le dossier marocain

Un groupe marocain s'est enfin positionné en vue du rachat du FCSM : la société Green Plus basée à Agadir. Ce groupe opère déjà dans l'immobilier et l'agriculture. Selon nos informations, l'ex-international du FCSM, Gérard Soler, serait impliqué dans le projet. L'ancien attaquant a évolué sous les couleurs jaune et bleu de 1972 à 1978.