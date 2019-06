FC Sochaux - Eric Hély quitte le FCSM pour rejoindre Lyon

Sochaux, France

C'est l'info mercato du jour à Sochaux mais elle n'est pas des plus réjouissantes. Selon nos informations, Eric Hély n'est plus le directeur du centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard la saison prochaine, confirmant ainsi ce qu'annoncent ce jeudi nos confrères de Goal et que le FCSM vient d'officialiser sur son site internet.

Eric Hély a en effet décidé de quitter le FCSM avant même la fin de son contrat et de tenter l'aventure au sein de l'académie de l'Olympique Lyonnais. Il va intégrer l'encadrement des U19 de l'OL.

"L'opportunité d'un Top club, je l'aie avec Lyon" - Eric Hély

L'ancien défenseur sochalien, vainqueur comme joueur de la coupe Gambardella en 1983 et comme coach en 2007 et 2015, a aussi eu en charge l'équipe réserve du FCSM et assuré l'intérim sur le banc de l'équipe professionnelle à deux reprises, en 2012-2013 en Ligue 1 et en 2015 en Ligue 2 avec Omar Daf, l'actuel entraîneur de l'équipe Une, comme adjoint. Eric Hély, 55 ans, était directeur du centre de formation de Sochaux depuis 2014 et laisse le club avec une 3ème place au classement des meilleures académies grâce notamment à l'intégration de plusieurs joueurs du centre de formation cette saison en Ligue 2.

"Je voulais un nouveau défi, une nouvelle expérience. Je recherchais un Top Club pour ça et j'ai cette opportunité avec l'OL" vient de confier Eric Hély à France Bleu Belfort-Montbéliard qui nous avoue "laisser le centre dans un bon état". "C'est vrai que le contexte à Sochaux était compliqué mais voilà à mon âge, je voulais m'offrir un nouveau challenge, quelque chose de neuf".

Un départ qui en dit long sur l'instabilité au FCSM

Le départ d'Eric Hély signe en tous les cas la perte d'un "historique" du FC Sochaux-Montbéliard et renforce surtout encore un peu plus le flou total autour de l'avenir du club à quelques jours du passage en appel devant la DNCG le 4 juillet prochain. D'autant que la bataille fait toujours rage quant à un éventuel repreneur du club sochalien.

Un match Green Plus-Nenking pour le rachat du club

A ce propos, selon nos informations, le groupe marocain Green Plus devrait donner sa réponse définitive en faveur ou non d'un rachat du FCSM au plus tard en cette fin de semaine. De son côté, le groupe Nenking ferait toujours le forcing, emmené par son émissaire Samuel Laurent, pour rafler la mise au dernier moment. Tout cela à quelques jours de l'audience cruciale devant le jury d'appel de la DNCG où le transfert du jeune Agoumé à l'Inter Milan devrait jouer un rôle primordial, si ce n'est vital, pour permettre à Sochaux d'obtenir le feu vert du gendarme financier du football français.