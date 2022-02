FC Sochaux : "On est à notre place" regrette Omar Daf après la défaite face au Paris FC

Le 12 février au soir, Sochaux était troisième de Ligue 2. Les Jaune et Bleu venaient de renverser Grenoble, et s'apprêtaient à recevoir Ajaccio dans un stade Bonal appelé à se remplir. Beaucoup de supporters sochaliens rêvaient de mater les Corses, pour s'envoler vers une fin de saison palpitante, à la chasse aux deux premières places.

Après un premier échec douloureux, et peut-être sévère, contre Ajaccio, Sochaux s'est effondré samedi chez un autre concurrent direct, le Paris FC. Malgré une bonne première heure, le FCSM a craqué à Paris, et est retombé à la cinquième place. Voici la réaction de l'entraîneur Omar Daf, après la rencontre.

"On lutte pour se rapprocher de ces équipes"

- Pendant une heure, Sochaux a tout bien fait... Et en quelques minutes, tout s'est écroulé.

Omar Daf : "Oui, nous avons fait une bonne entame, une heure de qualité. C'est logiquement qu'on mène au score. On a réussi à faire déjouer cette équipe en les mettant en difficulté. Ils ont usé de de longs ballons. Ça faisait dans notre jeu. C'est ce qu'on voulait faire.

Par la suite, il y a eu des blessures qui sont venues perturber un peu notre organisation [sorties de Valentin Henry et Christophe Diedhiou]. Mais ce n'est pas une excuse. On a fait trop de cadeaux pour pouvoir repartir d'ici avec avec les trois points.

- Comment vous expliquez ces trois buts en sept minutes, comment expliquer cet écroulement ?

Omar Daf : C'est dur à avaler. A ce niveau là, face à ce genre d'équipe, on ne peut pas faire autant d'erreurs. Pendant une heure c'était presque parfait. Malheureusement, il y a eu sur un coup de pied arrêté, ils reviennent au score. Et puis derrière, en dix minutes, il y a eu un moment de flottement. Mais c'est aussi l'apprentissage pour certains. Malheureusement pour nous, ce soir, on le paie durement.

Maintenant, à nous d'analyser tout ça, de repartir de l'avant. Mais clairement, ce qui a fait la différence, c'est les joueurs qui sont arrivés du banc. Ils avaient beaucoup plus de force que nous et puis les rentrants ont pu faire la différence. D'où l'importance de ce mercato d'hiver, parce que cette équipe du PFC s'est donnée les moyens. Le PFC est sept points devant nous. C'est logique au vu de ce qu'on a proposé, ce qu'ils ont pu apporter en fin de partie."

- Vous avez tenté un coup aussi sur la composition, l'organisation tactique ?

Omar Daf : C'est une équipe qui use de la profondeur. Quand on voit les deux buts leur donnent la victoire, ce sont des ballons qu'ils ont pu trouver dans notre dos. Volontairement et tactiquement, on a fait un bloc médian pour justement neutraliser cette profondeur. Ils ont réussi à trouver un ou deux décalages. On doit être beaucoup plus méchants, beaucoup plus forts sur ces phases de transition. C'est un scénario de fin de match compliqué pour nous. Mais le championnat est loin d'être fini, et dès samedi [contre Guingamp], on repartira de l'avant.

- C'est un scénario qui illustre peut-être parfaitement ce que vous répétez depuis des mois, à savoir la profondeur de l'effectif ?

Omar Daf : Aujourd'hui, on est à notre place, sincèrement. Les joueurs font des efforts, même s'il y a eu des erreurs aujourd'hui. On fait beaucoup d'efforts. Il y a un groupe qui est concerné et investi, donc on va lutter jusqu'au bout pour faire partie de cette lutte. On lutte pour justement se rapprocher de ces équipes. Mais clairement, il y a des équipes plus armées que nous. On le savait depuis le début. Malgré tout, on arrive à les talonner, à les titiller par moments.

Maintenant, il faut continuer. Toutes les équipes auront leur coup de moins bien. À nous de mettre plus de consistance dans nos rencontres pour pouvoir aller jusqu'au bout. À un moment donné, nos entrants ont été performants et nous ont apporté un petit plus. Cette après-midi, ça n'a pas été le cas. Il faut analyser le match, corriger les erreurs, puis repartir très vite de l'avant si on veut avoir une fin de saison plus excitante. En tout cas, il nous reste encore beaucoup de points à prendre et vous pouvez compter sur nous, on ne lâchera rien."