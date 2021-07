FC Sochaux : étape finale pour la nouvelle pelouse hybride de Bonal

La nouvelle pelouse synthétique du stade Bonal prend de plus en plus forme. Les co-financeurs du projet ont fait, ce mardi, un point étape de l'avancée des travaux. Il faut désormais un coup de pouce de la météo afin que tout soit prêt pour le premier match fin juillet.

Tout beau, tout neuf ! Le stade Bonal est en train de s'offrir une toute nouvelle pelouse. Cette fameuse pelouse hybride, mélange d'herbe naturelle et synthétique que les 3/4 des clubs de Ligue 2 possèdent déjà. Un investissement d'un million et demi d'euros pris en charge par le FCSM, Pays de Montbéliard Agglomération, la région Bourgogne Franche-Comté et le département du Doubs présents ce mardi (à l'exception de la région) pour un point étape des travaux. Cette fois donc le terrain de Bonal va être parfait pour les joueurs, fini le champs de patate chaque hiver.

"Le nec plus ultra des pelouses"

Cette pelouse hybride, c'est vraiment ce qui se fait de mieux pour Stéphane Hugoniot, directeur d'agence d'ID Verde, l'entreprise en charge du chantier "En terme de résistance aux tacles des joueurs, match après match, c'est l'idéal avec une pelouse hybride avec le brin d'herbe naturelle déjà planté qui va venir s'enrouler, se fixer sur les fibres synthétiques que nous plantons cette semaine (le tissage), et qui va rendre le gazon ultra résistant". Même solidité pour traverser les saisons, et les intempéries qui ont souvent fait du mal au terrain de Bonal ces dernières années "l'hybride est beaucoup plus drainant, on est sur un support sableux de 30 cm donc l'évacuation de l'eau va se faire plus naturellement, et donc avec le chauffage à l'eau (45 kms de tuyau ont été installés avec une eau à 10,12 degrés), et de la luminothérapie, nous pourrons traverser l'hiver avec beaucoup plus de performances".

C'est le même type de pelouse qu'au Parc des Princes, ou encore à Lens qui a terminé 2ème meilleur terrain de Ligue 1 la saison dernière. Il faut regénérer le gazon entre chaque saison, mais ce système de pelouse a une durée de vie de 15 à 20 ans si elle est bien entretenue" - Stéphane Hugoniot, d'ID Verde

Les représentants des co-financeurs de la pelouse hybride de Bonal (à l'exception de la région Bourgogne Franche-Comté absente) © Radio France - Hervé Blanchard

"Pour que Bonal redevienne l'une des plus belles pelouses de France " - Charles Demouge, président de PMA

"Pour que Bonal redevienne l'une des meilleures pelouses de France." Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, propriétaire du stade du FCSM, ne peut pas mieux résumer l'objectif de cet investissement, qui marque également l'ambition du club pour son directeur général, Samuel Laurent "On était l'un des pires clubs à domicile en termes de résultat, notamment à cause de l'état déplorable de notre terrain, donc on a voulu pallier à ça, en même temps qu'on a voulu renforcer l'équipe, les finances, c'est donc un effort conjoint, à tous les niveaux pour essayer de se rapprocher de notre objectif de remonter en Ligue 1". Les contours du gazon changent aussi avec de nouveaux bancs de remplaçants ultra modernes, et le blason du club en jaune et bleu dès la sortie du tunnel. Bref, le FCSM affiche encore plus ses ambitions. La balle est désormais dans les pieds des joueurs d'Omar Daf. L'état du terrain ne sera plus une excuse en cas de mauvais résultat.

Incertitude encore pour le 1er match à Bonal

Il faut néanmoins juste espérer que le soleil arrive vite pour être dans les temps pour le 1er match à Bonal le 31 juillet contre Le Havre "On a besoin de soleil en effet, pour que ça avance plus vite" explique Stéphane Hugoniot mais "aucun risque ne sera pris" indique Samuel Laurent. Pour le directeur général exécutif du FCSM "Si la pelouse n'est pas prête le 31 juillet contre Le Havre, on aura des solutions de repli pour "délocaliser" le match si besoin dans un autre stade". Mais le responsable d'ID Verde se veut rassurant "On fera le maximum pour être prêt le jour J". Décision finale dans les deux semaines à venir.