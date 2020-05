FC Sochaux : Florentin Pogba, première recrue du mercato

Le dossier Florentin Pogba à Sochaux est donc bouclé. Le Franco-guinéen était une priorité du staff sportif du FCSM. Le club a officialisé ce lundi la venue de l'ancien défenseur stéphanois qui devrait s'engager pour trois saisons avec les jaune et bleu après avoir satisfait à la visite médicale d'usage prévue la semaine prochaine. Le frère de la star de l'équipe de France a été principalement choisi pour son expérience. La maturité est d'ailleurs le credo recherché par les dirigeants sochaliens pour construire l'effectif de la prochaine saison.

"Pogba, c'était une évidence pour nous" - Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM

Faire venir Florentin Pogba à Sochaux était "une évidence" selon Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM qui se réjouit de l'arrivée de l'ex-défenseur de l'AS Saint-Etienne (formé au Celta Vigo en Espagne, passé par Sedan ensuite en Ligue 2, il se révèle avec les Verts en jouant 5 saisons et 99 matches jusqu'en 2018). "Son expérience va beaucoup nous apporter, on veut bâtir une équipe plus mature. Florentin Pogba adhère complètement à notre projet sportif. En plus, il est polyvalent, il peut aussi jouer latéral gauche, (un poste où l'équipe est affaiblie avec le départ de Rocchia) insiste Thomas Deniaud "même si on souhaite qu'il se positionne d'abord en défenseur central" précise le directeur sportif sochalien.

Pogba in, Lacroix out ?

Florentin Pogba sort de deux saisons mitigées, un an en Turquie (Genglerbiligi Spor Kulubu) sans relief, avant une dernière expérience en MLS avec Atlanta et un dernier match en octobre dernier avec le club américain. Son arrivée redistribue les cartes dans la défense centrale du FCSM "On a du monde pour l'instant à ce poste (Diédhiou, Lacroix, Moltenis, Teikeu), mais il reste l'éventualité d'un possible départ de Maxence Lacroix, (convoité aux dernières rumeurs par l'Olympique Lyonnais)" nuance le directeur sportif des jaune et bleu qui travaille, avec le reste du staff et de la cellule recrutement sur d'autres pistes "nous sommes en contact avec Mamadou Thiam, ou encore Joseph Lopy" confirme Thomas Deniaud.

En attendant, un Pogba pourrait en attirer un autre à Sochaux. Pas sur le terrain, mais dans les tribunes de Bonal. Qui sait ? Paul, la star des Bleus et de Manchester United, pourrait bien être tenté de venir voir son frère jouer en jaune et bleu. Guichets fermés assurés !