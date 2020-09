FC Sochaux : Florentin Pogba testé positif au COVID, absent contre Toulouse

Le secret aura été gardé jusqu'au bout. Le FC Sochaux-Montbéliard ne souhaitait pas ébruiter l'information pour brouiller, jusqu'au dernier moment, les cartes tactiques de son adversaire du soir. Omar Daf s'était contenté hier lors du point presse d'avant-match de Toulouse ce lundi soir (3ème journée de Ligue 2, coup d'envoi 20h45) de simplement annoncer "qu'un joueur risquait de manquer la rencontre face au Téfécé en raison d'une suspicion de COVID". Nous sommes maintenant en mesure de vous confirmer qu'il s'agit de Florentin Pogba. Le défenseur sochalien a, en effet, été détecté positif lors de la session collective de tests effectués vendredi, à 72 heures du déplacement en Haute-Garonne.

Une semaine en isolement

Le club a fait passer à l'ancien arrière de Saint-Etienne un test sérologique et un autre par prélèvement nasal (PCR) qui ont confirmé le premier résultat, apprend-on ce lundi auprès des dirigeants du FCSM. Florentin Pogba, asymptomatique, est donc depuis samedi confiné chez lui. On ne sait pas encore s'il sera apte et autorisé à rejouer samedi prochain à Bonal contre Rodez. En attendant, le reste de l'effectif, entièrement négatif pour le match de ce lundi à Toulouse, sera à nouveau testé ce mercredi pour enlever tout risque d'une éventuelle chaîne de contamination au sein du groupe.