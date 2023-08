FC Sochaux : Franck Silvestre veut mobiliser les anciens joueurs "pour aider le club"

Un tout petit coin de soleil dans le ciel très nuageux du FC Sochaux-Montbéliard. La levée de fonds de l'association de supporters des Sociochaux est en passe d'atteindre les 170.000 euros collectés. Une somme qui grandit grâce à l'investissement de supporters mais aussi d'anciens joueurs qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche.

"On a un rôle très important à jouer" - Franck Sylvestre

Ils sont de plus en plus à poster des vidéos et messages de soutien sur les comptes Facebook et Twitter des Sociochaux. C'est le cas de Franck Sylvestre, l'un des défenseurs emblématique du début des années 1990 sous le maillot jaune et bleu.

"Je pense que maintenant, il faut surtout avancer", estime l'ancien sochalien. "Il faut donner conscience à tous les anciens que nous aussi on peut apporter quelque chose, à hauteur des moyens de chacun." Il appelle notamment les anciens joueurs à participer à la levée de fonds, comme lui compte le faire. "Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été touchés par cette situation. Je pense que tout le monde prend conscience qu'on a un rôle très important à jouer. N'oublions pas par où on est passé."

Jérémy Paille derrière cette initiative

L'ex-milieu de terrain, Marvin Martin, y est aussi allé de son message de soutien.

Une initiative portée par le fils du regretté Stéphane Paille, grand attaquant des années 1980 avec le FCSM (224 matches pour 80 buts sous le maillot sochalien). Jérémy Paille est touché par les nombreux gestes de soutien des anciens joueurs Jaune et Bleu. "Ces vidéos de soutien font du bien, pas que pour moi, je pense, mais aussi aux supporters ", réagit Jérémy Paille. "Certains prennent directement contact avec nous, demandent comment ils peuvent aider à leur niveau." Les vidéos sont importantes, rappelle-t-il, puisque les ex-joueurs jouissent "d'une certaine notoriété".