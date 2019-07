FC Sochaux - "Il faut vraiment s'activer pour le recrutement" - Omar Daf

Le FC Sochaux-Montbéliard va repartir en Ligue 2 cette saison après le feu vert de la DNCG. Mais l'urgence est de mise pour reconstruire un effectif décimé à l'intersaison. L'heure est à un mercato express et efficace pour être prêt au plus vite. Confidences d'Omar Daf, l'entraîneur sochalien

Sochaux, France

Après l'émotion, place à l'action ! Le FC Sochaux-Montbéliard n'a pas franchement le temps de savourer sa réintégration dans le championnat de Ligue 2 pour la saison à venir. La DNCG lui a certes donné son feu vert financier mais l'heure n'est déjà plus au soulagement. Les futurs nouveaux propriétaires chinois, le groupe Nenking, ont désormais l'obligation d'accélérer la cadence sur le marché des transferts. Le temps presse à moins de 3 semaines du coup d'envoi face à Caen à Bonal le 26 juillet prochain.

Et il y a tout un effectif à reconstruire dans un laps de temps et avec des moyens limités du fait de l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation que la DNCG impose au FCSM.

Pour Omar Daf, il va falloir que "les choses s'accélèrent" en terme de recrutement. Voici en quelques questions la position du coach sochalien que nous avons interrogé à la fin de l'entraînement ce lundi matin.

FBBM : Omar Daf, ce maintien en Ligue 2, c'est évidemment un gros soulagement pour vous en tant qu'entraîneur ?

Omar Daf : Ah clairement, c'est vrai qu'on a travaillé, qu'on s'est battu sur le terrain pour le maintien du FCSM, aujourd'hui les dirigeants ont fait le nécessaire sur le plan administratif pour qu'on fasse partie de la Ligue 2.

FBBM : Vous n'en aviez jamais douté ?

OD : .. long silence ... On n'a pas toutes les données, on ne maîtrise pas tout, en tous cas en ce qui me concerne, c'était de rester professionnel, de protéger mon staff et mes joueurs et puis faire confiance à mes dirigeants. Après tant que ce n'est pas fait, il faut rester prudent. Aujourd'hui, c'est validé, maintenant à nous de rattraper le temps parce qu'on est très, très, très en retard !

FBBM : En terme de recrutement surtout ?

OD : Le championnat va arriver très vite, on a perdu déjà pas mal de joueurs que j'avais sollicités depuis un moment (mais qui se sont engagés dans d'autres clubs devant l'attente interminable sur l'avenir du FCSM). Donc maintenant, faut vraiment s'activer, de faire venir des joueurs rapidement pour essayer de rattraper en partie le temps perdu, mais clairement on est très en retard dans notre préparation.

FBBM : Il faut des joueurs d'expérience, c'est obligatoire ?

OD : C'est obligatoire en effet après on sait qu'il faudra des moyens pour les attirer, mais comme on est officiellement en Ligue 2, ça va peut-être décanter certains dossiers. Ceux qui s'occupent du recrutement, on va leur mettre un peu plus la pression pour qu'ils nous amènent de bons joueurs. De notre côté, on a essayé de travailler en parallèle pour garder des joueurs mais ce n'est pas évident (les cas de Yohan Mollo et Frank Etoundi sont dans ce cas et pourraient donc être relancés). Maintenant, on va essayer d'être convaincants et de mettre notre projet en avant et surtout le club, parce que Sochaux, c'est un grand club donc on va travailler pour avoir une équipe compétitive.

FBBM : Dans quel secteur devez-vous vous renforcer en priorité ?

OD : Par rapport à la saison passée, le point sur lequel on doit s'améliorer, c'est sur le plan offensif. Donc clairement, il faut se renforcer dans ce secteur en priorité (Fabien Ourega du Paris FC est la 1ère recrue offensive, Christophe Diédhiou lui arrive en défense centrale du club belge de Mouscron). Mais voilà, à l'intersaison, j'ai perdu 14 joueurs, des joueurs d'expérience, on va essayer de les remplacer.

FBBM : Faire revenir des joueurs comme Yohan Mollo par exemple ?

OD : Oui, c'est entre les mains de mes dirigeants. Moi, j'ai dit clairement ce que je voulais à ce niveau-là. Il y a des sujets, des domaines, que je ne maîtrise pas, je laisse ça aux dirigeants pour qu'on fasse le nécessaire pour récupérer certains joueurs.