FC Sochaux - "Il n'y a pas de discours protecteur" la mise au point d'Omar Daf avant le match à Clermont

Entre Sochaux et ses supporteurs, ce n'est pas le grand amour en ce moment. Avec une seule victoire sur les 13 derniers matches (Le Mans le 7 février 2020), le FCSM ne cesse de décevoir ses fans les plus fidèles. Le triste match nul arraché vendredi dernier à Bonal contre Rodez est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La prestation des jaune et bleu et surtout le discours de l'entraîneur après la rencontre irritent certains supporteurs, en inadéquation totale avec ce qu'ils constatent en tribunes.

Avant de défier Clermont ce vendredi pour la 28ème journée de Ligue 2, Omar Daf a justement été interrogé sur sa communication. Le coach sochalien a fait sa mise au point en répondant aux questions de France Bleu Belfort-Montbéliard.

FBBM : Omar Daf, certains supporteurs, la presse même, relèvent un discours qui semble protecteur envers vos joueurs alors que leur prestation a été très décevante. Que répondez-vous à ces critiques ?

Omar Daf : Il n'y a pas de discours protecteur. Si les gens attendent qu'après chaque match, je livre la tête de quelqu'un, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Il y des coaches qui agissent de cette manière-là en disant "on perd le match, la tête de turc, là-voilà ! Comme s'il y avait un responsable de la contre-performance. Donc je pense que l'on est dans une institution, on est dans un club, et que quand on travaille il y a des résultats que l'on doit assumer ensemble.

FBBM : Vous n'êtes pas du style à laver votre linge sale en public ?

OM : Aujourd'hui, c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui fais les choix. Bien évidemment, il y a une part individuelle mais j'estime que ce n'est pas la bonne manière de critiquer un joueur après un match et puis de l'encenser le match d'après. Je prends l'exemple de Sofiane Diop. Il a été en difficulté sur plusieurs matches, aujourd'hui il est mieux donc à un moment donné, on ne l'a pas enfoncé, on a essayé de l'emmener le plus haut possible. Après les matches on débriefe, les joueurs qui ne sont pas performants se retrouvent sur le banc ou sortent du groupe. S'il y a des corrections à faire, on le fera avec beaucoup de fermeté.

"Je parle rarement à chaud" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

FBBM : Il y a le cas de Sofiane Daham, sifflé par les supporteurs à sa sortie contre Rodez. Il vous est notamment reproché de l'avoir remplacé tardivement alors qu'il n'était pas performant.

OD : Si je l'ai laissé, c'est pour garder un milieu récupérateur et donc l'équilibre de mon équipe. Mais oui, Sofiane Daham doit nous apporter beaucoup plus. C'est insuffisant ce qu'il produit. Sur le plan athlétique et même technique. Il en est capable, il a, à une époque, été appelé en équipe nationale d'Algérie, donc il est capable d'aller plus haut. C'est un milieu récupérateur de base, et on n'en a pas beaucoup, d'où mes demandes cet hiver, d'avoir un joueur comme Jérémy Grimm ou Amos Youga, pour nous amener cette stabilité-là dans l'entrejeu.

FBBM : Reste que votre analyse d'après-match tranche parfois avec le ressenti des médias et/ou des supporteurs ? Changez-vous votre avis une fois avoir revisionné plusieurs fois la rencontre ?

OD : Oui, c'est pour cela que je parle rarement à chaud. Contre Rodez, je vous ai tout de suite dit qu'offensivement c'était insuffisant. Mais quand je revois le match, sur la première mi-temps, même si ça a été stérile, on a 68% de possession. Sur l'ensemble du match, on a centré 23 fois, frappé 12 fois au but, mais je le reconnais c'est insuffisant. Ca n'a pas été assez incisif, assez engagé, donc clairement il a manqué un peu de tout sur ce match de Rodez. Mais à aucun moment, dans mon esprit, je suis là pour protéger qui que ce soit, moi je protège le club. Ma ligne directrice, c'est que chacun donne le maximum au quotidien, les joueurs qui ne sont pas dans cet esprit là, ils n'ont rien à faire avec moi, ça ils le savent.

"Qu'on remette de la vitesse dans notre jeu" - Omar Daf, coach du FCSM avant le match à Clermont

FBBM : Qu'attendez-vous, ce vendredi à Clermont (5ème), de la part de votre équipe ?

OD : Ca va être comme face à Guingamp. On rencontre une équipe de Clermont en pleine forme (1 défaite sur les 4 derniers mois). Je demande à mes joueurs qu'on élève notre niveau de jeu, sur le plan technique et en mettant surtout beaucoup plus de vitesse dans nos transmissions. On sait le faire, on l'a déjà fait, mais si on était parfait, on ne serait pas 12èmes, on a des imperfections, il y a des matches où on est en-dessous de ce que l'on est capable de faire. Donc contre Clermont, j'attends de revoir mon équipe à son meilleur niveau, et de savoir si on est vraiment capable de mieux jouer qu'actuellement.

Le match sur internet, pas à la radio !

Amis supporteurs et auditeurs de France Bleu Belfort-Montbéliard, veuillez noter qu'exceptionnellement, le match de Sochaux à Clermont ne sera pas retransmis sur nos ondes ce vendredi soir. France Bleu étant partenaire des Restos du Coeur, le concert des Enfoirés sera diffusé sur notre antenne ce vendredi soir. Vous pourrez néanmoins suivre le déroulé du match sur notre site internet avec le fil des principales actions. Un compte-rendu complet agrémenté des réactions vous sera proposé, comme d'habitude, après la rencontre.