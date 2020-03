FC Sochaux - Jason Pendant tout proche des New York Red Bulls

Jason Pendant n'est bientôt plus un joueur du FC Sochaux-Montbéliard. Le latéral gauche est en ce moment à New York pour boucler son transfert dans le club des Red Bulls. La direction du FCSM lui a accordé un bon de sortie, l'entraîneur Omar Daf regrette néanmoins ce départ.

Jason Pendant est sur le point de vivre le rêve américain. L'arrière gauche du FC Sochaux-Montbéliard est depuis lundi matin à New York pour négocier et parachever son transfert au sein du club des Red Bulls qui évolue en MLS (Major Soccer League). "Un accord est en très bonne voie" selon Thomas Deniaud, directeur sportif des jaune et bleu. La direction sochalienne justifie ce départ du défenseur pour "bons et loyaux services" envers son club formateur.

Un transfert pour bons et loyaux services au FCSM selon la direction sochalienne

Jason Pendant était en fin de contrat en juin 2020 "On lui accordé un bon de sortie" nous confie le directeur sportif du FCSM "et on récupère dans la transaction des indemnités de transfert" (dont le montant n'a pas été dévoilé). Le latéral avait refusé durant l'hiver une prolongation de contrat. Avec près de 70 matches au compteur en Ligue 2, Jason Pendant était en concurrence à son poste avec Christopher Rocchia. "Il y a Rocchia à ce poste, et Romain Sans qui va revenir également" explique Thomas Deniaud.

Pas le bon timing pour Omar Daf

Omar Daf a évoqué le départ de Jason Pendant ce midi lors du traditionnel point presse d'avant-match demain à Clermont. "C'est dommage, ça enlève de la concurrence à ce poste de latéral gauche" déplore le coach du FCSM qui ajoute que "c'est une décision qui va nous affaiblir. Il y avait des matches à l'extérieur notamment où on avait besoin de Jason pour entrer et verrouiller le côté gauche". C'était notre vice-capitaine, un joueur important, mais c'est comme ça, je trouve que le timing n'est pas très bon mais on va s'adapter, et continuer de se gratter la tête pour garder tout le monde concerné" conclut l'entraîneur sochalien.

Le transfert de Jason Pendant aux New York Red Bulls devrait être acté officiellement dans les prochaines heures, dans l'attente notamment que le joueur ait satisfait à la visite médicale d'usage.