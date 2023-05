FC Sochaux : "Je déplore le lynchage d'Olivier Guégan" réagit Samuel Laurent

Sa prise de parole était attendue. Elle est intervenue ce lundi matin pour répondre aux sollicitations de France Bleu Belfort-Montbéliard. Samuel Laurent, le directeur général du FC Sochaux Montbéliard, a accepté de réagir brièvement mais clairement à la crise sportive que traverse le club depuis un mois et demi avec l'enchaînement infernal de cinq défaites consécutives qui ont ruiné tous les espoirs de montée en Ligue 1.

Un lynchage déplorable selon Samuel Laurent

Accompagné de M. Zhong, grand patron de Nenking, l'actionnaire du club, Samuel Laurent est présent ce lundi au château de Versailles pour le "Choose France", sommet tenu par Emmanuel Macron auprès de 200 investisseurs étrangers. Le directeur général sochalien a tenu surtout à "déplorer le lynchage à l'encontre de l'entraîneur Olivier Guégan", pris en grippe samedi par une partie du public qui a scandé des "Guégan démission" dans les dernières minutes de la rencontre perdue face à Guingamp.

Une rencontre avec tous les acteurs sportifs

Le DG du FCSM ne s'est pas étendu davantage sur la situation actuelle, se contentant de nous expliquer "qu'il est surtout important de faire le point dans un climat apaisé". Le dirigeant explique vouloir "rencontrer les joueurs un à un, les membres du staff également, tout le secteur sportif pour entendre ce que chacun a à nous dire sur ce qu'il se passe". Samuel Laurent n'évoque pas l'avenir de son coach encore sous contrat, mais plus que fragilisé par les derniers résultats "Il y a des réflexions pour faire les choix qui seront à faire" lâche simplement le dirigeant jaune et bleu, par ailleurs "énervé" par cette ambiance hostile autour du club et "l'ingratitude" envers l'actionnaire.

La formation en avant

Enfin, Samuel Laurent insiste sur la volonté de l'actionnaire de se recentrer, à l'avenir, sur la formation. "Le centre de formation (NDLR : qui va changer de directeur) doit redevenir le coeur de notre projet en sortant des joueurs et les amener au plus haut niveau." On devrait s'attendre à pas mal de mouvements cet été, les ventes de joueurs en pleine éclosion (Alvero) ou cadres (Weissbeck ?) sont plus qu'envisagées pour en partie rééquilibrer les comptes.