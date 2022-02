FC Sochaux : Joseph Lopy a réveillé Sadio Mané le soir de la victoire contre Caen

La folle victoire de Sochaux contre Caen du 15 janvier dernier a fait vibrer Joseph Lopy. En sélection avec le Sénégal à la CAN, le milieu de terrain sochalien a hurlé de joie sur le but de Do Couto. Au point d'en réveiller Sadio Mané, la star nationale et de Liverpool !

"J'étais comme un dingue" ! Joseph Lopy a livré une petite anecdote ce vendredi matin lors du point presse d'avant-match Sochaux-Ajaccio ce samedi à Bonal. Le milieu de terrain du FCSM, de retour dans le groupe jaune et bleu pour ce choc au sommet de la 25ème journée de Ligue 2, revient tout auréolé de son titre de champion d'Afrique des Nations avec le Sénégal contre l'Egypte au tirs au but. Mais pendant la compétition au Cameroun, il n'en a pas pour autant délaissé ses coéquipiers jaune et bleu en suivant, à distance, leurs performances en championnat, avec notamment, et forcément, le final de folie contre Caen le 15 janvier dernier à Bonal.

Sadio Mané, la star de Liverpool, réveillé par un but sochalien

Le Sénégalais a même fait partager sa joie à ses coéquipiers des Lions de la Teranga, bien malgré eux "Je vais vous dire, tellement le match était magnifique et que je le regardais, à la fin, sur le but de Do Couto, j'ai hurlé, j'ai tellement hurlé que j'ai réveillé Sadio Mané qui était mon voisin de chambre. Et le lendemain, Mané l'a même dit au coach, il a dit "ton petit, il a tellement crié qu'il nous a réveillés". Ah mais j'étais comme un dingue, je n'avais plus de voix à l'entraînement le lendemain tellement j'avais hurlé comme un fou". Joseph Lopy a même reconnu avoir été surpris que certains de ses coéquipiers de la sélection sénégalaise lui aient avoué voir certains matchs de Sochaux "des gars comme Mané ou Mendy (gardien de Chelsea), m'ont dit qu'ils voyaient parfois des matchs du FCSM". L'histoire ne dit pas si Joseph Lopy leur a demandé d'être avec le peuple jaune et bleu ce samedi pour battre Ajaccio !