FC Sochaux : Joseph Lopy revient au FCSM

Ce n'était qu'une question de jours, d'heures même. Le retour de Joseph Lopy au FCSM ne faisait quasiment plus de doutes. Le milieu de terrain franco-sénégalais avait fait de Sochaux, son club formateur, sa destination privilégiée pour la suite de sa carrière. Il était également un recrutement prioritaire pour les dirigeants doubiens. C'est désormais officiel avec l'annonce ce samedi sur le site internet du FCSM du retour en jaune et bleu du joueur qui devrait s'engager jusqu'en 2023 après avoir satisfait à la visite médicale d'usage.

Un retour aux sources

Joseph Lopy, qui évoluait à l’US Orléans ces deux dernières saisons, a surtout attendu d'être fixé sur le sort du club du Loiret. Finalement relégué en National, le milieu de terrain a décidé d'accepter le challenge sochalien, le dossier était ficelé en prévision de la position finale du joueur. Il s'agit là d'un retour au bercail pour celui qui a été formé au centre de Seloncourt après avoir débuté le football dans le célèbre Institut Diambars au Sénégal.

Avec Sochaux, entre 2012 et 2015, Joseph Lopy a joué 56 matches (41 en Ligue 1 et 15 en Ligue 2, avec un but, celui de l'égalisation contre Monaco en octobre 2013 pour les débuts d'Hervé Renard sur le banc du FCSM (score final 2-2)). En fin de contrat en 2015, il quitte les jaune et bleu pour Boulogne sur mer en National avant de rebondir au Clermont Foot en Ligue 2 et de se relancer à Orléans, toujours en L2, les deux dernières années.

Marquer des buts pour Sochaux, .. et plus contre Sochaux !

Fan de Steven Gerrard (dont il a souvent porté le numéro 8), Joseph Lopy vient apporter toute son expérience au FCSM, avec pas loin de 170 matches de Ligue 1 et Ligue 2. Après l'arrivée de Florentin Pogba, les dirigeants sochaliens recrutent un autre joueur au vécu indéniable du haut niveau. Avec une mission plus personnelle encore puisque le Franco-sénégalais nous confiait encore ces derniers jours qu'il espérait bien ne plus faire souffrir les supporteurs jaune et bleu, mais au contraire leur donner du plaisir. En gagnant des matches évidemment, et en marquant des buts si possible, et du bon côté cette fois. Avec Orléans, Joseph Lopy a marqué à deux reprises lors des deux dernières défaites de Sochaux dans le Loiret. Il était temps de mettre fin à ce crime de lèse-majesté.

Joseph Lopy devrait signer un bail de 3 saisons avec Sochaux après avoir satisfait à la visite médicale d'usage.

Retour aussi de ... 100% FCSM sur France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi 1er juin !

Autre bonne nouvelle pour les supporteurs des jaune et bleu, l'émission "100%FCSM" stoppée durant la crise sanitaire, revient en force ce lundi 1er juin (et pendant tous les lundis du mois de juin). L'actualité sochalienne est tellement riche qu'il y a de quoi débattre alors que la reprise de l'entraînement est actée au 29 juin pour l'effectif d'Omar Daf en vue de préparer la prochaine saison de Ligue 2 dont le coup d'envoi est programmé au 22 août. Le club dévoile d'ailleurs tout le calendrier de ces deux mois de préparation.

Pour ce numéro de "reprise", nous parlerons "mercato" justement avec Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM. L'émission ne sera en revanche disponible qu'en podcast et partagée sur les réseaux sociaux en fin de journée. Restez connectés. Hâte de vous retrouver autour de votre club de coeur. A lundi !