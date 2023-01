FC Sochaux : l'implantation dans le Territoire de Belfort se confirme

L'officialisation doit intervenir ce lundi, indiquent nos confrères de l'Est Républicain. Le futur centre de performance du FC Sochaux Montbéliard devrait bien être construit dans le Territoire de Belfort. Et c'est bien la zone des Plutons prés de la gare TGV de Meroux Moval qui aurait été choisie comme vous le révélait France Bleu Belfort Montbéliard en novembre dernier . Un accord aurait donc été trouvé sur l'acquisition de cette zone entre son propriétaire, le Grand Belfort, et le FCSM. Ce centre est le grand projet du club et de son actionnaire chinois Nenking : un immense complexe d'au moins 20 millions d'euros qui regrouperait toutes les activités sportives et administratives en un seul endroit. L'équipe professionnelle continuera à évoluer au stade Bonal dont PMA est le propriétaire.

ⓘ Publicité

Un véritable vol du patrimoine sportif pour Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération

Du côté de Pays de Montbéliard Agglomération, on a senti le vent tourné en direction du Territoire de Belfort. Dans un communiqué, Charles Demouge tacle sévèrement le club et l'agglomération belfortaine. " Cette annonce imminente est un véritable vol du patrimoine sportif et un manque de considération du club envers Pays de Montbéliard Agglomération, premier partenaire du club et propriétaire des installations" écrit le président de PMA. " Je regrette que les dirigeants du FCSM ne nous aient jamais proposé une véritable séance de travail sur ce projet. Et je déplore que les élus du Territoire de Belfort ne m’aient jamais directement informé de cette installation. C’est dans la continuité de leurs méthodes" ajoute Charles Demouge.

Plus d'informations à suivre ...