FC Sochaux : la décision de la DNCG attendue ce mercredi

Sochaux, France

Le FC Sochaux Montbéliard devrait être fixé sur son sort ce mercredi : la DNCG, le gendarme financier du football français, doit rendre sa décision et autoriser ou pas le FCSM à rester en Ligue 2. Pour cela, les dirigeants auditionnés la semaine dernière doivent apporter des garanties financières. Objectif : combler un déficit estimé à 4 millions d'euros. La semaine passée, l'instance de contrôle des clubs avait accordé un sursis d'une semaine au FC Sochaux pour se mettre en règle.

à lire aussi DNCG : une semaine de sursis pour Sochaux

Le club peut faire appel

Si la DNCG décide de rétrograder le club, celui-ci pourra faire appel et disposer d'un nouveau délai pour trouver la somme nécessaire. Cette fois-ci il n'y aura pas d'audience : la DNCG, direction nationale du contrôle de gestion, devrait rendre sa décision seule, dans la journée de mercredi, sans entendre les représentants du club.

Tech Pro accélère pour obtenir un feu vert

Selon nos informations, l'actionnaire Tech Pro travaille 24 heures sur 24 sur le dossier des finances du FCSM et aurait mis les bouchées doubles pour tenter d'obtenir le feu vert de la DNCG.

Vers une sixième saison en Ligue 2 ?

Sochaux, qui a quitté la L1 en 2014 et a été vendu en 2015 par Peugeot, son fondateur et propriétaire historique, végète en Ligue 2 depuis, et peine de plus en plus à se maintenir sportivement. Fin mai, les Doubistes ont arraché leur maintien à la dernière journée, après avoir été en position de barragiste (18e) une bonne partie de la saison. En battant Grenoble 3-1 lors de la dernière journée, les jaune et bleu ont ainsi achevé leur cinquième saison consécutive en Ligue 2 au 16e rang (41 points).

Les calendriers des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2019/2020 seront publiés ce vendredi 14 juin 2019 sur le site et les réseaux sociaux de la Ligue de Football Professionnel. Pour rappel, la première journée de Ligue 1 se déroulera les 9, 10 et 11 août 2019. La Ligue 2 reprendra de son côté dès le vendredi 26 juillet 2019.