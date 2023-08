FC Sochaux : la ferveur des supporters pour le début de la campagne d'abonnement

Le FC Sochaux-Montbéliard se prépare enfin à retrouver les terrains ! Plus de deux mois après la dernière journée de Ligue 2, le club jaune et bleu va disputer son premier match... en National, après un été digne d'une série à suspens.

La fièvre... du vendredi ou du lundi soir

Racheté par le consortium FCSM 2028, porté par le duo Plessis-Wantiez , le FCSM attaque un championnat... qu'il ne connaît pas en 95 ans d'existence ! Deux semaines après ses adversaires, la saison sochalienne débute ce vendredi 25 août par un déplacement sur la pelouse du Red Star, un club historique de la région parisienne, prétendant à la montée en Ligue 2.

Échauffé ce samedi avec le rassemblement organisé par les supporters de la TNS, la nouvelle saison sera un saut dans l'inconnu pour les suiveurs du FC Sochaux-Montbéliard, habitués à la Ligue 2 depuis la relégation à l'été 2014. "Je travaille en région parisienne. Je ferai le maximum pour faire les déplacements, malgré les matches le vendredi soir et le lundi soir" concède Mathieu, un supporter ravi de "voir du football plutôt que de parler de la DNCG."

L'excitation des supporters s'illustre également par le lancement de la campagne d'abonnement depuis ce samedi. Originaire d'Audincourt, Alexandre est impatient : "dés qu'on a eu la notification, on a pris l'abonnement en tribune Nord, près de la TNS. Même en National on sera là, peu importe l'adversaire" se réjouit cet autre passionné des Jaune et Bleu. Les anciens joueurs seront également attentifs ! L'ancien numéro 10 sochalien Marvin Martin espère "une très belle saison" pour son club de cœur.

Les supporters unis derrière le staff

La nouvelle saison du FC Sochaux-Montbéliard sera assurément à suspens, dans un championnat avec deux montées en Ligue 2... et six descentes en National 2, à l'échelon inférieur. Point positif, l'entraîneur sochalien Oswald Tanchot bénéficiera d'une belle cote de popularité pour ses débuts. "Il a déjà prouvé sa combativité" se réjouit Mattéo, un supporter sochalien déjà projeté vers le premier match au Red Star.

Qualité essentielle, les joueurs et le staff sochalien vont devoir rester "humbles", de l'aveu de Julien Cordonnier, le directeur sportif du FCSM... déjà passé par le National ces derniers mois avec la Berrichonne de Châteauroux.

Preuve supplémentaire d'une période de transition, l'effectif sochalien connait une véritable mue : une vague d'arrivée est attendue, avec la confirmation de plusieurs signatures de nouveaux joueurs pour rejoindre l'aventure.

Une nouvelle saison à vivre en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard !

Comme en Ligue 2, toutes les rencontres du FCSM seront bien évidemment à vivre en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard ! Le premier rendez-vous est fixé ce vendredi 25 août avec le match Red Star-Sochaux, pour un coup d'envoi à 19h30. Le début de la saison à Bonal sera célébré dans la foulée, en principe le vendredi 1er septembre avec la réception du GOAL FC (Grand Ouest Association Lyonnaise Football Club), le club basé à Chasselay, parmi les 4 promus du championnat de National version 2023-2024.