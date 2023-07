FC Sochaux : la positive attitude du nouveau coach, Oswald Tanchot

Ambiance pas franchement festive ce lundi au FC Sochaux-Montbéliard. Pour la reprise de l'entraînement de l'équipe professionnelle, une cinquantaine de supporteurs ont assisté, avec curiosité et inquiétude, à la première séance dirigée par le nouvel entraîneur, Oswald Tanchot, qui encadrait une vingtaine de joueurs, beaucoup de jeunes avec les seuls Prévot, Mauricio et Agouzoul comme titulaires de la saison passée. Dans un climat forcément pesant, avec toujours cette menace de dépôt de bilan si l'actionnaire ne trouve pas 22 millions pour valider le budget devant la DNCG dans quelques jours (le 11 juillet ?).

Malgré tout, Oswald Tanchot, ne regrette pas son choix d'être venu à Sochaux, et affiche même un certain optimisme qu'il a partagé à France Bleu Belfort-Montbéliard ce lundi lors de sa conférence de presse de présentation. En voici les déclarations les plus marquantes.

Son avis sur la situation actuelle

"Je n'arrive pas à être négatif par rapport à cette situation parce que je suis tellement enthousiaste de reprendre avec les joueurs et je suis très positif"

"Je sens que le FC Sochaux-Montbéliard compte vraiment pour le quotidien des gens ici, et qu'il y a une forme d'inquiétude et d'attente par rapport à la situation, mais je sens le poids de l'histoire. Il vaut mieux de la passion que de l'indifférence"

"Je ne me projette pas plus loin que la fin de la semaine. J'ai un groupe très jeune, plus jeune que prévu (rires), mais c'est dans ma feuille de route"

Le style Tanchot

"Je suis un entraîneur-bâtisseur, mais je suis lucide aussi. Je suis formateur dans l'âme mais entraîneur professionnel donc compétiteur et il faut des résultats"

"J'ai une passion dévorante pour le football mais je sais me réserver des SAS de respiration. J'aime la tactique, mais la mienne n'est pas figée, on ne parle plus de système mais de philosophie de jeu, de principes, d'espaces à libérer ou à prendre, mais tout dépend des joueurs dont vous disposez. Je suis en perpétuelle réflexion sur l'évolution du jeu. L'essentiel est de proposer un jeu attractif mais surtout efficace."

"Sans un état d'esprit collectif, pas de performances possible, la cohésion de l'équipe est primordiale à mon sens."

Le recrutement

"Sur le recrutement, ce serait mal venu de ma part d'exiger un milieu défensif à 300 matchs. Mais on ne se présentera pas non plus avec une équipe de 2006-2007. Chaque chose en son temps."

"Quand on va s'en sortir, parce que je ne doute pas qu'on va s'en sortir, j'espère que ça va créer quelque chose dans l'environnement, dans l'équipe, dans les gens qui travaillent entre eux, donc je pense qu'avec tous nos jeunes, et des joueurs avec un état d'esprit irréprochable qu'on ira chercher, les supporteurs seront derrière pour nous pousser et nous donner une force supplémentaire j'en suis convaincu."

"Dans mon rôle, si le bateau dérive, je suis le dernier à sauter donc de toutes façons, oui, je suis là et je reste là, je ne me vois pas être ici et me dire, sauf si les éléments extra-sportifs font que je ne peux rester, ça c'est autre chose, j'en sais rien, mais pour moi, il n'y a pas d'ambigüité, je ne pense même pas au National. Quand on prend le "logo" du club, on est là pour le meilleur et pour le pire."