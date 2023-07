FC Sochaux : la rétrogradation en National actée avant même la DNCG

L'attente était insupportable, le verdict l'est tout autant. Selon nos informations, le FC Sochaux-Montbéliard ne passera pas l'appel de la DNCG ce mardi à 14h30. Le compte n'y est toujours pas malgré la purge de l'effectif qui a permis d'économiser entre 10 et 11 millions d'euros (en misant en prime sur la vente imminente de Rassoul Ndiaye). L'actionnaire chinois n'a pu injecter les fonds manquants. Selon nos sources, le personnel du club et les joueurs ont été informés en fin d'après-midi de la terrible nouvelle. Seul un repreneur pouvant apporter aux environs de 8 millions d'euros pourrait permettre au club éventuellement de repartir en National. Sinon, ce sera la N3 et le dépôt de bilan.

ⓘ Publicité

Nenking jette l'éponge

Dénouement tragique d'un feuilleton ubuesque et malheureusement tellement prévisible. Selon nos informations, l'actionnaire chinois, Nenking, a décidé de ne pas combler le déficit. Aucun virement n'est apparu dans les comptes du club. Pas de 8 millions, ni de 12 millions parce que l'actionnaire chinois, confronté à des difficultés financières sur le marché de l'immobilier chinois, n'est plus en capacité de remettre au pot du FCSM, à fonds perdus. Samuel Laurent a échoué, le directeur général n'a pas réussi à convaincre l'actionnaire d'un dernier effort.

Vers une rétrogradation en National...et un appel devant le CNOSF ?

Du coup, la DNCG va logiquement débouter le FCSM ce mardi et confirmer sa rétrogradation en National. Le club aura plusieurs jours pour présenter un budget viable pour ce niveau, mais cela semble peu probable vu l'état des finances sochaliennes. Il lui faut donc trouver un repreneur capable de racheter la dette restante de plusieurs millions d'euros, (autour de 8 millions d'euros ?) sous un délai de 10 jours. Sinon, ce sera le dépôt de bilan et la mort d'un véritable monument du football français.