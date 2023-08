FC Sochaux : la vente actée par Nenking au consortium FCSM 2028, Plessis président

Pierre Wantiez et Jean-Claude Plessis récupèrent officiellement le FC Sochaux-Montbéliard des mains de Nenking

Ce vendredi 25 août 2023 est encore un jour qui va compter dans l'histoire tourmentée du FC Sochaux Montbéliard. Le club franc-comtois qui découvre le championnat National après un sauvetage miraculeux a retrouvé ses racines franc-comtoises. C'est en effet la fin de l'ère Nenking. Selon une information de France Bleu Belfort Montbéliard, le groupe chinois a cédé officiellement le club ce vendredi à un consortium d'une quarantaine d'investisseurs locaux (francs-comtois et alsaciens). Après l'ère Ledus/Tech Pro, cette vente met fin à huit années de gouvernance chinoise.

Jean-Claude Plessis nommé président

Les nouveaux investisseurs sont représentés par les deux anciens dirigeants du club Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez. Ils portent tous ensemble le projet baptisé "FCSM 2028", l'année ou le club soufflera ses 100 bougies. Un anniversaire que les supporters espèrent fêter en Ligue 1. Déjà à la tête du club de 1999 à 2008, Jean-Claude Plessis est officiellement nommé comme président du FCSM après la réunion du conseil d'administration du consortium ce vendredi. Il sera épaulé par Pierre Wantiez au poste de président délégué. Les deux hommes reforment ainsi un duo gagnant. C'est avec eux que le FCSM a connu ses succès les plus récents : une coupe de la Ligue en 2004, une coupe de France et une coupe Gambardella en 2007.