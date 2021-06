FC Sochaux : le club dit au revoir à Sabine, la plus ancienne salariée...restée 44 ans !

Après avoir passé 44 ans au FC Sochaux, en tant qu'aide comptable au service financier, la plus ancienne salariée du club part à la retraite. Ce mercredi 30 juin, ses collègues et les joueurs lui ont reservé une jolie surprise pour son dernier jour.

C'est "la maman" du FC Sochaux, disent les joueurs et ses collègues. Sabine aura passé 44 années au service financier du club, ce qui fait d'elle la plus ancienne salariée. Arrivée en 1977, Sabine part aujourd'hui à la retraite. Après toutes ces années de bons et loyaux services, elle fait partie intégrante de l'histoire du FC Sochaux... et a vécu pas moins de 1680 matchs de championnat!

Sabine entourée du staff du FC Sochaux © Radio France - Flora Midy

44 années sont passées et j'ai l'impression d'avoir débuté hier

Pour son départ, une vingtaine de collègues lui ont organisé une surprise : un barbecue au stade avec tous ses proches du club et des cadeaux en prime. "Elle le mérite tellement. Elle est toujours à l'écoute, bienveillante, toujours là pour nous. Bref, irremplaçable", confie, émue, sa collègue Florence.

"Ca fait chaud au coeur. A la comptabilité, on est les travailleurs de l'ombre. Et de voir ça, c'est très touchant" lui répond Sabine. "44 années sont passées et j'ai l'impression d'avoir débuté hier".

Un coeur jaune et bleu

Sabine est aussi appréciée des joueurs. Et il y en a eu un paquet de 1977 à aujourd'hui : "Je les connais tous. Certains m'auront marquée, comme Bernard Genghini, Stéphane Paille, Georges Lech...". Sabine part à la retraite avec de beaux souvenirs de compétition, comme la finale de la coupe de la ligue, la coupe de France, les matchs au Stade de France : " ce que j'aime c'est un stade plein. Un stade qui vit, on en redemande!"

"Dans les moments stressants, elle venait nous soutenir en vestiaire, par exemple pendant notre maintien face à Grenoble" se souvient l'entraîneur Omar Daf, qui la connaît depuis 25 ans. "Les personnes comme elle sont essentielles dans un club", ajoute Gérard Gnahouan, l'entraîneur des gardiens.

Aujourd'hui, Sabine n'a qu'un souhait pour vivre une retraite paisible : celui de revoir un jour son club de coeur en Ligue 1.