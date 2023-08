FC Sochaux : "le combat à la vie, à la mort" de Jean-Claude Plessis, de retour à Bonal

Le début de la renaissance sochalienne s'est-il déroulé ce lundi 14 août ? L'avenir immédiat nous le dira mais un souffle d'espoir parcourt provisoirement les abords du stade Bonal : l'ancien président du FCSM entre 1999 et 2008 a effectué un retour remarqué sur ses terres ! Jean-Claude Plessis est venu saluer ce lundi le staff, les joueurs et les supporters du club jaune et bleu, plus d'une semaine après un entrainement particulièrement émouvant sur la pelouse de Bonal.

L'entrainement du jour s'est déroulé sur le terrain annexe du stade. Derrière la main courante de la pelouse de Wembley, les supporters ont longuement applaudi le retour de la tête pensante du projet FCSM 2028, en binôme avec Pierre Wantiez.

Assailli de sollicitations et d'appels téléphoniques, Jean-Claude Plessis a répondu aux questions de France Bleu Belfort-Montbéliard, en remerciant d'abord la communauté sochalienne, dont les médias : "vous avez compris que nous menons en ce moment un combat à la vie à la mort" a souligné celui qui était jusqu'à cet été un dirigeant installé en Bretagne, aux commandes du club amateur de l'AS Brestoise. Mais l'envie de sauver "son club de cœur" a été plus forte !

France Bleu Belfort-Montbéliard : Tout d'abord Jean-Claude Plessis... à quand remonte votre dernière venue à Bonal ?

Jean-Claude Plessis : C'était à l'époque de Wing Sang Li (ndlr : ancien président sochalien entre 2015 et 2019). J'ai passé la journée avec des gardes du corps autour de moi, donc ce n'était pas mon style ! Je n'étais pas revenu depuis... Mais le FCSM est mon club. J'ai des photos des joueurs et de la victoire en Coupe de France dans le bureau de mon club de Brest. Je n'ai pas oublié cette époque. On a vécu des moments extraordinaires !"

France Bleu Belfort-Montbéliard : Ce qui n'a pas changé depuis votre présidence, c'est l'engouement, surtout en cette période particulière. À quel point avez-vous été touché par cet entrainement ce lundi à Bonal ?

Jean-Claude Plessis : Le côté individuel de chacun m'a touché. La situation au centre de formation m'a touché, quand les jeunes joueurs se sont dit au revoir. J'ai été touché aussi par les gosses qui pleuraient parce qu'ils n'allaient plus au football à Sochaux. C'est là que je me suis dit "il n'y a que nous pour sauver la situation !"

France Bleu Belfort-Montbéliard : Nous sommes justement dans cette semaine où la DNCG va se prononcer jeudi... Vous montrez toujours une certaine confiance ?

Jean-Claude Plessis : Si je n'étais pas aussi confiant, je n'aurais pas fait tous ces kilomètres depuis Brest. Je suis venu avec une grande valise : j'ai pris pour un mois de linge, de pantalons.. et de petites culottes, j'ai tout ce qu'il faut ! Je suis confiant, nous avons bien travaillé. Beaucoup de gens m'entourent dont Pierre (ndlr : Wantiez) en particulier. Vous savez, on a passé beaucoup de temps avec Pierre, c'est une vieille histoire entre nous ! On s'est aperçus que nous avions toujours des contacts. Et Pierre était encore dans le foot professionnel il n'y a pas longtemps...

France Bleu Belfort-Montbéliard : Vos contacts ont justement servi pour rassembler des investisseurs dans le projet FCSM 2028... Ces investisseurs peuvent-ils vraiment rassurer les supporters ?

Jean-Claude Plessis : Ce sont les plus gros industriels de la place... des gens extrêmement connus, dont Valère Nedey qui va participer. Mais vous aurez la liste complète des investisseurs après l'audition de la DNCG. Le système sera ouvert aux supporters avec la levée de fonds des Sociochaux.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Il faut concrètement 5 millions d'euros pour passer le cap de la DNCG, vous vous en rapprochez déjà ?

Jean-Claude Plessis : Si on y va, c'est que l'on a toutes nos chances ! Nous allons passer notre 15 août dans les bureaux à mettre les choses en place : il faudra faire quelques coupes notamment sur les gros contrats. On ne peut plus payer un joueur 40 000 euros par mois comme à l'époque de la Ligue 2. Mais je suis très confiant, je suis prêt à y aller !

France Bleu Belfort-Montbéliard : Avec votre projet, vous vous projetez en 2028 pour le centenaire du club. L'objectif, c'est vraiment de jouer en Ligue 1 à ce moment-là ?

Jean-Claude Plessis : Il faut se fixer des objectifs autrement on n'avance pas. Si on n'y arrive pas, on ne sera pas loin. Mais si on joue en Ligue 1 en 2028, je vais pouvoir retourner à Brest pour aller chercher mes écrevisses et mes crabes à la marée du matin !

France Bleu Belfort-Montbéliard : On sent vraiment que vous voulez aller au bout de cette mission...

Jean-Claude Plessis : Oui je vais aller au bout ! On ne sait pas encore comment on va s'organiser avec ma femme à Brest. On a les animaux à garder... Vous savez, nous sommes un vieux couple, on va réussir à vivre quelques jours sans se voir. Ma femme aime aussi la Franche-Comté !

France Bleu Belfort-Montbéliard : Au final, votre engagement ressemble à une histoire d'amour presque à contre-courant dans le football d'aujourd'hui...

Jean-Claude Plessis : Je lis parfois des réactions d'internautes qui disent que je suis un vieux con. Mais je n'ai pas changé. Le football est un truc simple, une histoire de public, je n'ai pas changé de vision !