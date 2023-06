FC Sochaux : le déficit s'élèverait à 22 millions d'euros

Le directeur général du FCSM Samuel Laurent et le président Frankie Yau ont l'avenir du club entre les mains

L'heure est grave au FC Sochaux Montbéliard. Après avoir été rétrogradé en National à titre conservatoire ce mercredi par la DNCG, le gendarme financier du football français, le club va devoir combler un énorme déficit. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, il manquerait 22 millions d'euros dans les caisses. Il était jusque là question de près de 15 millions d'euros à combler pour la saison à venir.

Les caisses sont vides

Ces dernières révélations recueillies auprès de plusieurs sources sont alarmistes et inquiétantes pour l'avenir du club. Le trou financier est beaucoup plus important que prévu. Il témoigne d'un train de vie totalement incontrôlé par la direction du FCSM. Un pari basé entièrement sur la masse salariale exorbitante des joueurs. Le club est en train de le payer au prix fort. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, il semblerait que l'actionnaire chinois n'était même pas au courant d'un tel déficit. Nenking explique, selon nos sources, qu'il est effectivement en difficulté financière ce qui expliquerait le retard de versement des fonds au FCSM et qu'il ne compte pas laisser tomber le club.

Un rendez-vous décisif à Hong Kong

Samuel Laurent, le directeur général du FCSM devrait s'envoler prochainement pour Hong Kong pour y rencontrer l'actionnaire. Cet entretien entre le n°2 du club et le propriétaire ressemble au rendez-vous de la dernière chance pour sauver le club. Le FC Sochaux-Montbéliard avait indiqué dés mercredi qu'il ferait appel de cette décision. Lors de son prochain passage devant la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion du football français, l'actionnaire devra apporter les preuves qu'il peut combler ce "gouffre".