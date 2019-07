Soulagement à Sochaux, le FCSM reste en Ligue 2 !

C'est officiel. Le FC Sochaux-Montbéliard va bien évoluer en Ligue 2 cette saison 2019-2020. Le FCSM a enfin reçu le feu vert ce lundi de la DNCG qui valide donc les comptes du club pour la saison à venir. Fin d'un insoutenable feuilleton et délivrance pour les joueurs, salariés et supporteurs.

Sochaux, France

La délivrance est à la hauteur de l'attente. Juste immense ! Le FC Sochaux-Montbéliard reste en Ligue 2 ! Le club a enfin obtenu l'aval de la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion) qui, après d'interminables heures (et même jours) de vérifications, infirme le jugement en première instance de rétrogradation administrative en Nationale Une prononcée le 12 juin dernier. La commission d'appel a finalement validé ce lundi le budget du FCSM pour la saison à venir.

4 millions d'euros exigés

Les nouveaux futurs propriétaires du groupe chinois Nenking ont donc su apporter les garanties nécessaires pour satisfaire le gendarme financier du football français et notamment les 4 millions d'euros qui étaient exigés depuis le départ. Mais il a fallu s'assurer que le dossier était parfaitement ficelé et la validation de derniers justificatifs bancaires a pris plus de temps que prévu. La DNCG s'est montrée extrêmement pointilleuse et voulait s'assurer que l'argent était bel et bien viré sur les comptes du club, ce qui pris donc un certain temps !

Maintien... mais avec encadrement de la masse salariale

Ce "sauvetage" du FCSM s'accompagne en revanche d'une mesure restrictive imposée par la DNCG. Comme la saison passée, Sochaux est contraint à un encadrement de sa masse salariale, ce qui limitera donc ses capacités de recrutement. Ce maintien "financier" en Ligue 2 signe malgré tout le début d'une nouvelle ère au FCSM.

Un sacré chantier à venir !

Nenking, le "futur" nouveau propriétaire du FCSM va devoir bâtir en urgence un budget et en conséquence une équipe avec des moyens financiers restreints et dans un laps de temps plus que limité. Les dirigeants sochaliens n'ont en effet plus que 3 semaines pour construire une équipe digne de ce nom (les renforts de Fabien Ourega du Paris FC et de Jérémy Livolant de Guingamp vont pouvoir être actés officiellement désormais) et capable de rivaliser d'entrée en championnat. Il va falloir également lancer une campagne d'abonnements à la hâte.

Le défi s'annonce juste de taille mais l'essentiel est déjà là. Après une saison 2018-2019 juste hors norme dans l'histoire du club (et d'un club français certainement !), le dénouement de ce vendredi doit suffire au bonheur de tous les amoureux des jaune et bleu. Leur club de cœur est encore vivant et le football va enfin pouvoir reprendre ses droits, et c'est certainement la plus belle des victoires. Place au jeu et vive le football !

