FC Sochaux : le milieu de terrain Sambou Yatabaré est en prison

L'actualité est décidemment très agitée du côté du FC Sochaux Montbéliard en ce moment . On apprend ce jeudi que le milieu de terrain Sambou Yatabaré a été incarcéré. L'international malien de 33 ans, ex joueur d'Amiens et arrivé de Valenciennes à l'intersaison, a été écroué à Besançon. L'information révélée par le club a été confirmée par le parquet de Montbéliard.

ⓘ Publicité

Des violences sur un policier qui remontent à 2017

Le footballeur avait été mis en examen en juillet 2017 après une altercation avec un policier aux frontières sur le parking de l'aéroport de Roissy après une queue de poisson sur l'autoroute. L'international malien avait porté un coup à l'agent en civil qui était tombé et avait été touché au nerf optique.

Après une longue procédure rallongée par la crise Covid, Sambou Yatabaré a donc été condamné le 4 janvier dernier par le tribunal judiciaire de Bobigny à douze mois de prison. Comme le joueur évolue désormais à Sochaux, le tribunal a émis un mandat d'arrêt que le parquet de Montbéliard a mis à exécution. Il est derrière les barreaux depuis le 11 janvier. Le parquet de Montbéliard indique que Sambou Yatabaré a fait appel du jugement.