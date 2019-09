FC Sochaux : le retour de Christopher Rocchia en très bonne voie

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard est sur le point de faire revenir Christopher Rocchia. Le défenseur latéral de l'Olympique de Marseille va, sauf retournement de situation de dernière minute, porter à nouveau le maillot jaune et bleu. L'information nous a été confirmée ce dimanche par Thomas Deniaud, le directeur sportif du FCSM. Christopher Rocchia est attendu ce lundi à Bonal pour être prêté un an, sans option d'achat. Le gaucher avait déjà été prêté dans le Doubs la saison passée où il avait disputé 8 matches.

"Rocchia était dans notre short-list" Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM

Lundi 26 août 2019, le directeur sportif avait confié à France Bleu Belfort-Montbéliard dans l'émission du Club Sochaux qu'une short-list avait été établie pour un éventuel renfort offensif, de préférence gaucher. "Christopher Rocchia faisait partie de cette pré-sélection" explique Thomas Deniaud. C'est un joueur que je suis depuis plusieurs mois. On avait abandonné un peu sa piste ces derniers temps et finalement tout s'est débloqué ce weekend". Rocchia n'entrant pas dans les plans d'André Villas-Boas, le nouveau coach de l'OM, le réserviste olympien a donc préféré obtenir du temps de jeu et "a envie de revenir à Sochaux" selon Thomas Deniaud. Les négociations se poursuivent pour boucler son retour au FCSM, mais "c'est en très bonne voie" selon le directeur sportif des jaune et bleu. Le joueur est attendu ce lundi à Bonal pour finaliser le transfert.

Encore un joueur offensif d'ici la fin du mercato ?

Le retour de Christopher Rocchia relance également la concurrence avec Jason Pendant. Le Marseillais pourrait même rejouer avec le FCSM dès le 13 septembre contre Valenciennes (Pendant sera suspendu pour cette rencontre). En attendant, les dirigeants sochaliens travaillent toujours sur le dossier Obadeyi pour trouver une porte de sortie à l'attaquant anglais, d'ici lundi 2 septembre minuit, à la fermeture officielle du mercato d'été. Une proposition a été faite en ce sens à son agent. Enfin, Sochaux pense encore à renforcer son secteur offensif avec un attaquant axial. Là encore, tout est encore possible jusque dans les dernières heures du mercato.