FC Sochaux : après le feu vert de la DNCG, cap sur 2028 !

Un soulagement pour le peuple franc-comtois en général ! Le FC Sochaux-Montbéliard garde son statut professionnel et son centre de formation : le club est autorisé à évoluer en National, après un avis favorable de la DNCG rendue ce jeudi 17 août, suivie juste après d'un feu vert définitif du Comex, le Comité exécutif de la Fédération française de football.

L'unanimité de la DNCG

Etudié ce mercredi et ce jeudi, la DNCG a salué le projet de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez : aucun vote négatif n'a eu lieu au moment des délibérations !

« C'était ça ou rien ! Nous avons été décideurs, mais imaginez qu'en quelques jours, nous avons trouvé des gens du Pays de Montbéliard et de la Franche-Comté qui nous ont suivi. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui aiment le club. Ceux là ont répondu présents, et les Sociochaux ont fait un travail extraordinaire. Ça nous touche, tout le monde a eu tellement peur de la disparition du club » commente Jean-Claude Plessis au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.

Encore à compléter, l'organigramme du nouveau FC Sochaux-Montbéliard est déjà connu à son sommet, avec Jean-Claude Plessis président, et Pierre Wantiez directeur général. Un retour dans les années 2000 marqué par la présidence Plessis de 1999 à 2008, avec Pierre Wantiez à l'époque directeur administratif.

Le club est à nous !

« Sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait y arriver, ni revenir aux manettes du club. Soyons clair, je vais rester un certain temps mais il faudra bien que quelqu'un prenne le relais. En attendant, pour cette année on a du boulot ! » s'exclame le futur président du FCSM.

Au-delà de la bonne nouvelle, la prochaine étape est déjà là : "le combat débute" dit Jean-Claude Plessis. Son associé Pierre Wantiez complète : "nous allons continuer à accueillir des nouveaux investisseurs." Une quarantaine d'investisseurs est pour l'instant investi dans la reprise du club, dont Romain Peugeot, candidat malheureux à la reprise en Ligue 2 ou Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine ! L'ancien entraineur sochalien lors de la dernière saison en Ligue 1 en 2013-2014 apporte des fonds personnels dans le capital du projet FCSM 2028 : « Merci à nos investisseurs ! S'il y a un problème un jour, le club est à nous » rappelle Jean-Claude Plessis.

"La situation n'est pas fameuse"

L'enthousiasme du moment est tempéré par la situation sportive. Le club a fait face cet été à une vague de départs de la quasi-totalité du groupe professionnel, dont le capitaine Gaetan Weissbeck, parti en prêt aux Girondins de Bordeaux. Des nouveaux joueurs à l'essai vont néanmoins pouvoir signer un contrat avec le FC Sochaux-Montbéliard, à l'assaut du championnat de National, une division que n'a jamais connu le FCSM en 95 ans d'existence !

« On va se mettre à la tâche, l'équipe telle qu'elle est n'est pas adaptée au National. On a des jeunes de qualité mais il faut de l'encadrement. Il faut qu'on intégre une dizaine de joueurs de bon niveau, nous avons la capacité économique de le faire » détaille Pierre Wantiez, au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Il confirme que Julien Cordonnier et Oswald Tanchot restent respectivement directeur sportif et entraineur des jaune et bleu : « C'est un des points forts du projet : d'avoir les acteurs principaux du côté sportif qui sont opérationnels et motivés » ajoute-t-il.