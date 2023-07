FC Sochaux : les grandes manoeuvres pour combler le déficit

Plus que quelques jours avant le passage en appel devant la DNCG pour le FC Sochaux-Montbéliard, et le couperet va tomber. Le club doit trouver 22 millions d'ici mardi pour avoir le feu vert du gendarme financier et rester en Ligue 2. Faute de quoi, ce sera le dépôt de bilan. Les dirigeants sochaliens et l'actionnaire chinois s'activent pour combler le trou.

Un apport de l'actionnaire, un effectif bradé

Une lueur d'espoir ! Selon nos informations, 8 millions d'euros auraient été débloqués par l'actionnaire ce qui comblerait une partie du déficit. Il faut à cela ajouter les 4 millions de la vente de Skelly Alvero, plus la vague de départs de joueurs cadres ; on assiste à une véritable saignée avec Aldo Kalulu, le chouchou de Bonal, obligé aussi de quitter le club pour l'aider à se sauver. Agouzoul transféré à Auxerre, Doumbia et Mauricio qui devraient aussi partir, sans oublier Ndiaye encore à vendre, voilà qui va considérablement alléger la masse salariale de plusieurs millions. La direction sportive du FCSM a rempli sa part du contrat en très peu de temps. Un tel exode est certainement du jamais vu dans l'histoire du football français ! Certains s'inquiètent du niveau de l'équipe si elle reste en Ligue 2, mais chaque chose en son temps.

Le geste de PMA, Samuel Laurent en Chine

Pour réduire son train de vie, le club compterait également réduire ses charges de presque un million pour la saison prochaine. Par ailleurs, les dirigeants sochaliens ont obtenu l'accord de PMA de reporter le loyer du stade Bonal, soit une économie d'un million d'euros. Reste qu'il manque encore quelques millions. Samuel Laurent, le directeur général du FCSM, est parti en Chine pour tenter de convaincre M. Zhong, le patron de Nenking, de faire un effort supplémentaire.

Un report pour la DNCG demandé ?

Sochaux, selon nos sources, espèrerait un report de son audience devant la DNCG, que l'instance devrait difficilement lui accorder, d'autant que les calendriers des compétitions doivent être définitivement actés en fin de semaine prochaine. Bref, le compte n'y est pas encore, et le temps presse dans une course contre la montre lancée peut-être trop tard. Tous les fonds doivent être virés en début de semaine, dès lundi, pour que la DNCG les étudie avant l'audience. Si peu de temps pour de tels montages financiers. Le timing est plus que serré dans un sprint final au bout de l'angoisse pour tout le peuple sochalien.