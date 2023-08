FC Sochaux : "les planètes s'alignent", le projet FCSM 2028 se consolide avant l'audition de la DNCG

Le projet FCSM 2028 continue de prendre forme ! Un nouveau moment important s'est tenu ce samedi avec la validation d'une aide exceptionnelle d'un million d'euros accordée par le Pays de Montbéliard Agglomération. Rassemblés à distance en visio-conférence en commission permanente extraordinaire, les élus ont voté un engagement financier supplémentaire, au-delà de ceux déjà donnés pour le FCSM.

Objectif 5 millions d'euros

La réunion de ce samedi s'est tenue en compagnie des deux têtes pensantes du projet : Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez ont affiché leur détermination pour le succès de leur opération, validée ou non devant la DNCG après une réunion décisive ce jeudi 17 août. "Je prends l'engagement que l'on va continuer à se battre, grâce notamment au soutien des collectivités. On peut se dire que l'on va le faire : les planètes s'alignent" a même ajouté Pierre Wantiez devant les élus.

Dans le détail, la somme réunie par le projet FCSM 2028 est de 4,3 millions d'euros : l'argent accordé par les investisseurs privés sera officiellement injecté dans le club si la DNCG se prononce ce jeudi en faveur du club sochalien. "L'objectif est de se rapprocher des 5 millions d'euros pour le passage devant la DNCG" précise Me Didier Poulmaire, l'avocat du projet FCSM 2028. La situation inspire en tout cas un certain optimisme de Charles Demouge. En l'état actuel de la situation, le président de PMA est confiant dans le succès du montage financier de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez.

Vers une gouvernance partagée au FCSM ?

La transformation du FC Sochaux-Montbéliard se prépare aussi via un nouveau statut : le modèle d'une gouvernance collective via la Société Coopérative d'Interet Collectif (SCIC) est envisagé par le duo Plessis-Wantiez. Me Didier Poulmaire prend l'exemple du Sporting Club de Bastia, qui évolue en Ligue 2 via ce modèle de société. Le mode de gouvernance est jugé intéressant : "une réunion des investisseurs privés, des collectivités, des supporters, des salariés et les licenciés du club, des joueurs actuels et passés" estime Me Poulmaire.

Un nouveau chapitre du FCSM est-il en train de s'écrire sous nos yeux ? "On va y arriver" a indiqué Jean-Claude Plessis ce samedi matin aux élus de Pays de Montbéliard Agglomération. Bien connu des instances du foot français, l'ancien président sochalien précise le chemin : "on veut respecter les règles de la Fédération" concède Jean-Claude Plessis. Les porteurs du projet répètent leur feuille de route : garder le statut professionnel du club pour conserver le centre de formation et rester aux portes de l'élite du foot français, "pour y revenir le plus vite possible" de l'aveu de Pierre Wantiez.

"On veut poser les jalons pour reconstruire durablement un club et refermer la parenthése pénible des 10 dernières années au club" ajoute même l'ancien directeur général du Havre, revenu ces derniers jours pour aider le FCSM avec Jean-Claude Plessis. Le projet FCSM va tenter de sauver une partie des 150 emplois au club. Sauvegarder ce qui doit l'être, "pour l'activité économique du territoire" justifie Pierre Wantiez. La survie du FC Sochaux-Montbéliard est de plus en plus concrète, elle doit quand même passer l'écueil de la DNCG pour éviter un dépôt de bilan et une chute au niveau amateur.