FC Sochaux : les supporters vont repasser à l’action

A quinze jours de la reprise du championnat de Ligue 2, les supporters sochaliens n’ont jamais été aussi inquiets pour l'avenir de leur club. La confiance avec l’actionnaire est rompue. Un an et demi après la motion de défiance, ils s’apprêtent à passer à nouveau à l’action.

Si les voyants sont plutôt au vert côté terrain avec trois victoires sur les quatre matchs de préparation déjà disputés, on ne peut pas en dire autant au niveau de la direction du club. Le groupe chinois Ledus, propriétaire du FCSM depuis deux ans, semble au plus mal financièrement. Ledus France, sa filiale française, a récemment été placée en redressement judiciaire pour impayés et les actions boursières de la maison mère, Tech Pro Technology, sont au plus bas à la bourse de Hong-Kong. « L’inquiétude n’a fait que croître. On peut imaginer que les caisses se sont bien vidées et que Sochaux n’a pas les moyens de ses ambitions de montée en Ligue Un » indique Fabrice Lefèbvre, président du site internet planetesochaux.com.

Un mercato à zéro euro

Sur le mercato estival, les supporters ont le sentiment d'avoir été mené en bateau. « On fait un mercato malin mais sans argent. On ne fait que des prêts ou des transferts gratuits alors que la direction nous avait annoncé un recrutement de haut niveau en fin de saison dernière » commente David Modeste de la Bande à Bonal, fidèle du FCSM depuis 20 ans. Les groupes de supporters sont bien décidés à faire bouger la direction par des actions symboliques.

Des réunions de crise à venir entre groupes de supporters

Face à cet état des lieux, des réunions entre groupes de supporters vont avoir lieu dans les prochains jours. Car, depuis la motion de défiance de janvier 2016, la situation s'est aggravée constate Fabrice Lefèbvre. « Le FCSM n’a pas d’avenir avec un tel actionnaire. Il va donc falloir faire passer le message auprès des partenaires, des médias, des politiques. Sensibiliser tous les acteurs du FCSM. Quand on élit des responsables politiques, c’est aussi pour qu’ils s’occupent du bien commun. Et ce club est le bien commun de toute la Franche Comté. En tant que propriétaires du stade Bonal, du centre de formation, en tant que partenaires privilégiés, ils ont tous leur mot à dire » explique le président du site internet planetesochaux.com.

Des actions marquantes à définir

Tribunes vides pour le premier match de la saison à Bonal, manifestation à l'entrainement, action au bungalow, le siège du club ? Aucune décision n'a pour l'instant été prise sur la stratégie qui sera adoptée par les groupes de supporters. Ce qui est sûr, c'est qu’ils ne resteront pas les bras croisés.

Peter Zeidler fait confiance ….à ses joueurs

Interrogé lors de la présentation des cinq recrues d’un mercato ou le club n’a pas déboursé un euro, le nouvel entraîneur allemand Peter Zeidler a indiqué qu’il avait entière confiance dans son effectif. « Je crois que nous avons déjà des joueurs expérimentés avec beaucoup d’années passées à ce niveau. Le plus important, c’est de créer un bon mélange. J’aimerais aussi avoir Ozil, Griezmann, Draxler, Pogba. Bien sûr que j’aimerais avoir ces joueurs-là mais ce qui est important, c’est que ces cinq jeunes voulaient venir au FC Sochaux » poursuit Peter Zeidler. Ils seront sur le pont pour la reprise du championnat le 28 juillet à Bonal face à Bourg en Bresse. L' entraîneur sochalien souhaite par ailleurs conserver des joueurs à forte valeur marchande comme Tardieu, Fuchs, Teikeu et Alphonse.