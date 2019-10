FC Sochaux : Manel, la nouvelle mascotte du FCSM

Les supporteurs de Sochaux n'ont d'yeux que pour elle. Manel, 10 ans, est la nouvelle coqueluche du public de Bonal. La fillette est ramasseuse de balle, et on retrouve toujours son sourire sur les vidéos de célébration des buts du FCSM. Un véritable porte-bonheur pour les fans des jaune et bleu !

Sochaux, France

Un ballon toujours sous le bras, un sourire radieux, et un petit coucou à la caméra, Manel, 10 ans, vole (presque) la vedette aux footballeurs sochaliens en ce début de saison. La petite ramasseuse de balle de Bonal fait en effet le buzz sur les réseaux sociaux. Elle apparaît régulièrement sur les vidéos de résumé des matches du club, le plus souvent lors de la célébration des buts du FCSM au pied de la tribune Nord.

Quand la caméra filme, je regarde direct (Manel, 10 ans)

On la voit partager la joie des joueurs et des supporteurs, d'abord de dos ou de côté, puis elle fixe l'objectif pour offrir un grand sourire accompagné d'un petit coucou (malin) à la caméra. " Quand je vois que la caméra filme derrière moi je regarde direct et je suis obligée de faire un petit coucou pour dire que je suis contente " a expliqué Manel dans le Club Sochaux ce lundi. "Quand on gagne, ça va, les joueurs me disent gentiment de ramasser la balle, quand on perd ils sont un peu plus pressés" ajoute la petite fille.

La nouvelle mascotte des supporters

Pour les supporteurs du FCSM, elle est un peu devenue un porte bonheur. "La petite, elle ne doit plus changer de place, faites passer la consigne" explique Rémy. Fabrice lui va même plus loin "Il faut lui faire signer un CDI à cette petite". "On te kiffe Manel".

Manel ne veut plus changer de place

La petite fille va sur ses 11 ans. Elle n'est pas que ramasseuse de balle, elle est aussi joueuse au FCSM. Première fille d'ailleurs du club, elle jouait au départ avec les garçons avant d'intégrer la toute récente section féminine du club. On est très foot, et très Sochaux dans la famille, avec le papa Mohamed, et son frère Nadir qui joue lui en moins de 14 ans. En tout cas Manel n'a pas l'intention de changer de place.