FC Sochaux : Maxence Prévot réserviste de l'équipe de France aux JO de Tokyo

Le gardien de but du FCSM a été retenu dans le groupe de l'équipe de France de football qui va disputer les JO de Tokyo. Mais le portier sochalien n'est que réserviste et ne sera donc appelé qu'en cas de forfait de l'un des deux gardiens sélectionnés.

Maxence Prévot ne sera appelé qu'en cas de forfait d'un des deux gardiens de but retenus par le sélectionneur Sylvain Ripoll

Maxence Prévot gardera-t-il les cages du FCSM cet été ? Le gardien sochalien n'est pas sur le départ de son club formateur mais il pourrait manquer les premiers matches des Jaune et Bleu, et ce serait pour la bonne cause. Le portier vient d'être retenu en qualité de réserviste de l'équipe de France olympique pour les JO de Tokyo (22 juillet-8 août).

Le sélectionneur tricolore, Sylvain Ripoll, a dévoilé ce vendredi la liste des 18 joueurs appelés à défendre les couleurs de la France lors du tournoi olympique. Maxence Prévot, qui a connu des sélections en Espoirs sous la houlette du Breton, doit donc se tenir prêt à faire ses bagages si l'un des deux gardiens, l'Angevin Paul Bernadoni ou le Brestois Gautier Larsonneur, venait à déclarer forfait à la dernière minute.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Consultez notre dossier spécial sur francebleu.fr.