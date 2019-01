FC Sochaux Montbéliard : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du président Wing Sang Li

Sochaux, France

Pas question de s'en aller, ni de vendre le club. Et si l'argent des transferts durant le mercato ne suffit pas, il compensera financièrement. C'est ce qu'il faut retenir de la conférence de presse de Wing Sang Li. Le président et actionnaire du FC Sochaux était face aux médias ce mercredi à l'occasion de la présentation des voeux pour 2019. Une heure de questions-réponses. Voici ce qu'il faut en retenir.

L'actionnaire chinois n'a pas l'intention de s'en aller ni de revendre le club

"Je suis le propriétaire du club et je vais le rester". Pour combien de temps ? C'est difficile à dire, a indiqué Wing Sang Li sans se départir de son éternel sourire. "Je n'ai jamais eu envie de vendre le club". L'actionnaire ne ferme pas la porte : c'est un homme d'affaire, il a déjà discuté avec plus d'une dizaine de sociétés sans obtenir ni offres concrètes, ni projet.

De nombreux supporters réclament votre départ, pourquoi restez-vous en poste ? "Je pense avoir la capacité pour diriger ce club, si nous agissons bien les supporters reviendrons au stade" estime https://t.co/5oaaFmJHpG#Foot#Ligue2@FCSM_officiel@DominosLigue2pic.twitter.com/SfC40TSqBZ — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) January 9, 2019

On le sait, l'avenir se fera sans Baskonia, le gestionnaire espagnol. Wing Sang Li a indiqué qu'il ne cherchait pas de nouveaux partenaires mais qu'il allait s'appuyer sur le savoir-faire du club.

"Il n'y a pas de risque" de rétrogradation administrative

Le club est menacé de rétrogradation administrative s'il n'équilibre pas ses comptes. Mais "il n'y a pas de risque" assure le président du FCSM. La DNCG, le gendarme financier du football français va demander des garanties financières au FCSM en mai prochain. "Pendant trois ans, on a respecté ce qu'ils ont demandé. _On va tout donner pour répondre aux attentes_", affirme-t-il. Comment ? En vendant des joueurs pendant le mercato d'hiver. Si besoin, précise Wing Sang Li, sa société Tech pro dont l'action est toujours suspendue à la bourse de Hong Kong, va compenser le déficit.

Bref, l'actionnaire garde confiance et espère regagner celle des supporteurs. Concernant le mercato, le FCSM a listé une vingtaine de joueurs et espère en attirer entre quatre et six. Le marché d'hiver des transferts sera clos le 31 janvier.