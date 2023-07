FC Sochaux-Montbéliard : deux pistes "sérieuses" d'investisseurs européens

Les prochaines 48 heures devraient être déterminantes pour l'avenir du FC Sochaux-Montbéliard. Lors d'une visioconférence, ce lundi, le président du club, Frankie Yau, a affirmé avoir deux pistes "sérieuses" d'investisseurs européens, qui devraient se prononcer dans les deux prochains jours.

Un entretien en présence d'Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français, ainsi que du député du Doubs Nicolas Pacquot, dans lequel le président sochalien a rappelé qu'il fait " tout pour le maintien du club en Ligue 2 ".

Nenking prêt à laisser les clés du club

Frankie Yau confirme au passage que l'actionnaire Nenking est prêt à s'asseoir sur les 18 millions d'euros investis dans le club, si un repreneur s'engage à mettre sur la table les 12 millions d'euros manquants au budget de la saison prochaine. L'actionnaire serait ainsi prêt à laisser les clés du club.

"La balle est donc dans le camp d'un repreneur", écrit le député Nicolas Pacquot dans un communiqué ce lundi. Contrairement à ce qu'affirmaient certaines rumeurs, aucune offre de reprise n'a été faite par le territoire, précise aussi Frankie Yau ce lundi.

Le scénario National 1 officiellement écarté

Cette réunion par visioconférence était aussi l'occasion pour le président du FCSM d'affirmer qu'il n'y a plus que deux scénarios possibles pour le club : une saison en Ligue 2 ou la Nationale 3 et le dépôt de bilan. Le scénario d'une saison en National 1 est officiellement écarté, car plus coûteux qu'un budget de Ligue 2.

Le député du Doubs, Nicolas Pacquot ajoute que selon lui, la perspective d'une rétrogradation en Nationale 3 "serait une véritable catastrophe" pour le club, puisqu'elle engendrerait le licenciement de 150 personnes et la disparition du centre de formation.