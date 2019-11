FC Sochaux Montbéliard : il y aura des stadiers en plus au stade Bonal lors des grosses affluences

Sochaux, France

Le FC Sochaux Montbéliard va adapter son dispositif de sécurité lors de fortes affluences à Bonal. Comme ça sera le cas ce vendredi face au Havre où 10 000 spectateurs sont attendus. Les dirigeants sochaliens répondent ainsi à la grogne de centaines de supporteurs qui ont été, pour certains, privés du premier quart d'heure du match face à Ajaccio il y a 10 jours, le dernier match à Bonal où il y avait justement 10 000 personnes justement dans le stade.

Il faut un processus adaptatif

Par souci d'économie, la nouvelle direction limitait jusqu'alors, le nombre de stadiers et de contrôleurs mais au-delà de 7 000 spectateurs, ça coince aux entrées avec les palpations qui prennent du temps, encore plus en sous-effectif. Ce problème devrait être réglé selon Roland Perrin Le directeur de la sécurité du FCSM : " On est dans une ère où il faut un processus adaptatif, même en matière de sécurité. Pour Ajaccio on a eu un flux au dernier moment, on tend à mieux s'adapter à ces flux ".

Rolland Perrin était invité hier soir du Club Sochaux.