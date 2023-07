FC Sochaux-Montbéliard : la réponse du CNOSF attendue mardi

Le rendez-vous tant attendu a bien eu lieu et il a duré à peine plus d'une heure. Ce lundi après-midi, en visioconférence, le FC Sochaux Montbéliard a présenté son projet de rachat face aux représentants du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, et face à des représentants de la Fédération française de football.

Un dossier "suffisant"

Un projet porté par Romain Peugeot, présent lors de la réunion aux côtés de ses avocats, et désormais seul aux commandes . Selon Damien Meslot, maire de Belfort présent lors de la réunion, l'arrière-petit-fils du fondateur du club sochalien a réussi à monter un dossier "suffisant" pour un maintien en Ligue 2.

Désormais seul propriétaire du club avec ses partenaires, il a dû prouver au CNOSF qu'il disposait de la dizaine de millions exigée pour le maintien du club.

Obligation de paiement levée

Plusieurs élus ont participé à cette réunion, comme Charles Demouge, le président de Pays de Montbéliard agglomération, ou encore Damien Meslot. Ce dernier, aussi président du Grand Belfort, annonce que la communauté d'agglomération fait un nouveau geste pour le club. Le FCSM n'aura pas à verser cette année les 1,5 millions d'euros pour l'acquisition le terrain du futur centre de performance .

Le président de PMA Charles Demouge a insisté sur la mobilisation de toute un région derrière son club : "Les supporters des sociaux se sont mobilisés, tout comme des entreprises, toutes les collectivités. C'est un dossier très solide qui a été présenté par Romain Peugeot. Aujourd'hui, c'est un nouveau club qui est en gestation, avec une constellation de financeurs".

Autour de la table, aussi ce lundi après-midi, Frankie Yau, jusque-là président du club sochalien et représentant de l'actionnaire chinois Nenking, est resté muet.

Réponse du CNOSF mardi

Après cette réunion, le Comité national olympique et sportif français devrait rendre son avis ce mardi. Une nouvelle étape qui ne sera pas la dernière dans ce feuilleton interminable pour le FC Sochaux. La réponse finale revient au Comex, le Comité exécutif de la Fédération française de football.