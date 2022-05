FC Sochaux-Montbéliard : "on n'a pas envie d'être en vacances" explique Omar Daf

Le FC Sochaux-Montbéliard entre dans un nouveau championnat, ce mardi17 mai, à Paris. Les Jaunes et Bleus débutent les play-offs d'accession à la Ligue 1 contre le Paris FC, deuxième club de la capitale à Charléty.

Un match au couteau, à élimination directe. En cas de défaite, la saison est terminée. En cas de victoire, au besoin avec prolongation et tirs aux buts, le FCSM s'offre le droit d'aller défier Auxerre en fin de semaine pour le deuxième pré-barrage.

Du 50-50, selon les deux entraineurs

"On va jouer le jeu qui nous a permis d'être là, explique le coach, Omar Daf. C'est le jeu qui nous a permis d'être là, de concurrencer ces équipes là. On va déplacer du monde à Paris, et vu ce qui nous attend c'est du 50-50. On veut passer, peu importe la manière. On est programmés pour jouer encore quatre matches, on ne veut pas faire les barrages juste pour dire qu'on les a joués. On n'a pas envie d'être en vacances !"

Je n'ai pas prévu mes vacances !"

Evidemment, le défenseur Valentin Henry n'a pas contredit son coach : "On a une super équipe, une super confiance. Toutes les armes pour gagner là-bas. On ne va pas se soucier de l'adversaire, on le connaît. On sait qu'on peut aller faire quelque chose là-bas." Il a évidemment été interrogé sur l'impact des supporters, qui seront au moins 500 dans le parcage visiteurs : "Il n'y a pas la proximité d'autres stades, avec la piste d'athlétisme, il y a que nous qui pouvons faire la différence, mais ils seront là !" Une chose est sûre, Valentin Henry est prêt pour le combat : "On n'a pas quitté nos familles pour rentrer dans deux jours. On reste à Paris si cela se passe bien, donc j'ai dit au revoir pour une semaine, je n'ai pas prévu de vacances !"

Comme son homologue sochalien, l'entraîneur parisien, Thierry Laurey, estime que ce match, c'est "du 50-50". "On n'est pas plus favoris. On a perdu 2-0 là-bas, gagné 3-1 ici, on est très proches. La proche, quatre buts d'écart sur toute une saison... Donc ce sera très très serré. En tout cas, on n'a pas le désavantage de se déplacer. On a toujours été solides mais ce sera des matches beaucoup plus compliqués." L'entraineur parisien, qui sera privé pour cette rencontre de son attaquant Khalid Boutaïb, gravement blessé.