FC Sochaux-Montbéliard : neuf bus à Auxerre, l'avis de Guy Roux, "du 50-50"...

Crispation dans les locaux du Supporters Club ce jeudi 19 mai. Les appels téléphoniques s'enchaînent, les allées et venues se succèdent. Mais les listes d'attente sont déjà longues. Des centaines de numéros prêts à être rappelés. "C'est frustrant, l'un des plus grands matches de ces dix dernières années, et on le vivra à la télé", se lamente Christophe.

500 supporters à Auxerre

Finalement, la situation revient presque à la normale. Neuf bus se rendront à l'Abbé Deschamps pour cette rencontre. Quatre du Supporters Club, trois de la Tribune Nord Sochaux, et deux depuis Paris. Les 600 places du parcage ne seront pas remplies, mais près de 500 supporters devraient y prendre place. Un moindre mal car la situation était très mal embarquée ce jeudi dans l'après-midi. "On doit s'y prendre au dernier moment, car c'est comme cela que fonctionnent ces barrages, mais la fin mai, c'est la période des classes vertes, il y a une pénurie dans l'offre", explique Alain Drivière, du Supporters Club.

Encore du 50-50 ?

Malgré ce parcage moins nombreux qu'à Paris. l'objectif sera bien sûr le même qu'à Paris : la qualification pour le vrai barrage, contre une équipe de Ligue 1. "On veut aller au bout, peu importe qui on a en face, confirme Omar Daf. On ira à Auxerre avec nos armes, avec l'humilité qui nous caractérise." Mais Auxerre a eu du repos en plus, ne s'est pas acharné sur la pelouse de Charléty mardi. "Il n'y aura plus de fatigue, veut croire Joseph Lopy. On sait à quoi s'attendre, ce sera du 50-50. Je ne vais pas trop en dire, mais on a travaillé pour jouer contre eux."

L'entraîneur auxerrois, Jean-Marc Furlan, lui, a hâte d'y être : "On verra un match relevé et intéressant, tout peux se passer", a-t-il confié.

"Paris, ça aurait été le bus devant la surface"

L'une des légendes de l'AJA, Guy Roux, lui aussi a hâte. Il craint l'équipe de Sochaux, "qui joue un beau football", plus selon lui que le PFC "qui aurait garé l'autobus devant le but avec des contre-attaques", explique l'emblématique entraîneur auxerrois. "L'issue est extrêmement indécise. En championnat, Sochaux m'a fait très bonne impression, avec un très bon jeu collectif"

