INFO FRANCE BLEU - Rachat du FC Sochaux-Montbéliard : un accord trouvé entre Romain Peugeot et Nenking

Une première étape a été franchie ce mardi soir, le 25 juillet, dans l'espoir d'un maintien de Sochaux en Ligue 2. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, un accord a été trouvé pour le rachat du club entre son propriétaire chinois, le groupe Nenking, et le financier Romain Peugeot, arrière petit-fils du fondateur du FCSM.

8 millions d'euros de Romain Peugeot, 4 millions de Nenking

Après de longues négociations entre Frankie Yau, le président du FCSM et Romain Peugeot lundi 24 juillet au soir dans un hôtel parisien, puis le lendemain avec leurs avocats, un accord a été trouvé sous la forme d'une lettre d'intention entre le groupe Nenking et Romain Peugeot. Il s'agit d'un document formel entre le propriétaire et l'investisseur qui synthétise les conditions financières et juridiques d'une levée de fonds.

Romain Peugeot s'est donc engagé à verser 8 millions d'euros pour le rachat du club en mobilisant un réseau d'investisseurs soutenu par les collectivités locales. Charge à Nenking de verser la différence, soit 4 millions pour boucler les 12 millions d'euros nécessaires au rachat.

Romain Peugeot futur actionnaire majoritaire

Ce montage financier pour éviter un dépôt de bilan au FCSM placerait Romain Peugeot dans la position d'actionnaire majoritaire, avec 67% des parts du club contre 33% pour Nenking. Le groupe chinois a toujours la volonté de céder le club. Il serait donc remboursé plus tard des 4 millions d'euros qu'il doit mettre pour participer à la survie du club et lui éviter la liquidation.

Le CNOSF saisi ce mercredi ?

Les 12 millions d'euros nécessaires au rachat du club devront impérativement figurer sur le compte du FCSM lors d'une prochaine audition devant le CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. L'actionnaire chinois pourrait saisir l'instance consultative dès ce mercredi pour espérer être auditionné en début de semaine prochaine.

Le CNOSF donnera son avis sur un maintien de Sochaux en Ligue 2 avant la décision définitive du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, qui décidera du sort du FCSM.

Huit ans après la vente du club par le patron de Stellantis Carlos Tavares, le FC Sochaux-Montbéliard revient dans la famille Peugeot, comme un clin d'œil à l'histoire quasi centenaire du club, fondé par Jean-Pierre Peugeot, l'arrière grand-père de Romain, en 1928. Le groupe chinois Nenking était devenu propriétaire en 2019.