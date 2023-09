FC Sochaux-Montbéliard : un maillot spécial Sociochaux bientôt édité ?

Bientôt un maillot inédit du FC Sochaux-Montbéliard ? L'annonce a été faite en exclusivité ce lundi soir, à l'occasion du premier 100% FCSM de la saison, sur France Bleu Belfort Montbéliard .

ⓘ Publicité

Mathieu Triclot, président de l'association de supporters des Sociochaux, a choisi notre antenne pour annoncer qu'un maillot spécial, avec le nom de tous les socios qui ont participé à la levée de fonds pour sauver le club, sera bientôt édité.

Un "maillot des 10.000"

À une condition : que la barre des 10.000 contributeurs soit dépassée avant la fin de l'initiative. Un cap qui ne semble pas si difficile à franchir puisque plus de 9.200 amoureux des jaune et bleu sont déjà devenus actionnaires du FCSM en participant financièrement.

loading

"On est super heureux d'annoncer qu'on a conclu un accord avec le club et Eldera, l'équipementier", déclare, plein d'enthousiasme, Mathieu Triclot. "Ce maillot sera utilisé en match, à domicile, par les joueurs du club, donc on pourra retrouver un nouveau moment de communion, avec les supporters qui porteront ce maillot exceptionnel et les joueurs qui le porteront aussi." Un symbole "de l'union sacré et du moment de réunion qu'on vit tous autour du club."

Mathieu Triclot annonce par ailleurs qu'il y aura un tirage suffisant, "prioritairement à destination des 10.000 Sociochaux, et peut-être en laisser un petit surplus en édition limitée pour ceux qui viendraient après-coup".

Derniers jours pour entrer au capital du club

La levée de fonds se termine le 17 septembre. Le message des Sociochaux est donc clair : "Plus qu'une dizaine de jours pour entrer au capital du club", ajoute Mathieu Triclot. "Après le 17 septembre, on clos la levée de fonds pour pouvoir réaliser les opérations d'entrée au capital du FCSM."