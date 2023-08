FC Sochaux : Nenking signe l'accord de vente aux investisseurs réunis autour du duo Plessis-Wantiez

Le FC Sochaux-Montbéliard change (à nouveau) de patron ! Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez ont signé via leurs avocats ce jeudi 10 août un accord de vente avec les avocats du groupe Nenking, selon une information de l'Est Républicain confirmée par France Bleu Belfort-Montbéliard.

ⓘ Publicité

Bientôt le dénouement du feuilleton sochalien ?

Après une première tentative de reprise avortée avec Romain Peugeot , le président Frankie Yau cède à nouveau les commandes du FCSM. Précision importante : Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez ne deviennent pas les nouveaux propriétaires du club. Les deux dirigeants sont les représentants d'un groupe d'une dizaine d'investisseurs privés qui participent à la constitution du budget pour la reprise du club.

À lire aussi FC Sochaux : Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez prêts à faire étudier leur budget pour le National 1

Envoyée ce mercredi, la FFF a bien reçu la lettre pour qu'elle étudie le projet du club de jouer en National 1, avec le soutien de nouveaux investisseurs. La demande parait "suffisamment crédible" pour déclencher une nouvelle audition de la DNCG.

Le moment est important mais il reste encore une étape capitale pour le sauvetage du club en National, avec une nouvelle audition du budget présenté par le duo Plessis-Wantiez devant la DNCG d'ici le vendredi 18 août. Un président serait ainsi nommé par la suite. Une relative confiance s'installe du côté des candidats à la reprise : "on n'imagine pas ne pas aller au bout du processus" indique une source proche des négociations à France Bleu Belfort-Montbéliard.

Président du FCSM entre 1999 et juin 2008, Jean-Claude Plessis reprend un rôle important, dans l'attente de la nomination définitive du nouveau patron du FC Sochaux-Montbéliard. La mobilisation est en tout cas gonflée par la nouvelle : l'association Sociochaux relaie également un appel sur les réseaux sociaux afin de participer à la levée de fonds.