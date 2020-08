FC Sochaux : "Nenking devrait nous aider à remplacer Kitala et Lacroix" Thomas Deniaud, directeur sportif

Avec la grave blessure de Kitala et le départ de Lacroix, Sochaux perd deux joueurs clés de son effectif. Thomas Deniaud et la cellule de recrutement vont devoir leur trouver des remplaçants au plus vite. "Nos investisseurs devraient nous aider" déclare le directeur sportif du FCSM.

C'est une victoire qui n'a pas la saveur d'une victoire. En s'imposant 2-0 samedi soir à Auxerre en ouverture du championnat de Ligue 2, le FC Sochaux-Montbéliard n'a malheureusement pas fêté ce succès comme il se doit en raison de la grave blessure de Yann Kitala. Son attaquant s'est fracturé le tibia-péroné de la jambe droite au moment de marquer le deuxième but des jaune et bleu juste au retour des vestiaires. Son choc avec le gardien auxerrois lui a été fatal. Opéré avec succès la nuit dernière à l'hôpital Ambroise Paré de Paris, le buteur sochalien ne devrait pas retrouver les terrain au mieux avant le mois de janvier 2021 selon Thomas Deniaud.

Le directeur sportif du FCSM fait le point pour France Bleu Belfort-Montbéliard sur cette indisponibilité longue durée et sur le départ de Maxence Lacroix. Deux absences qui obligent le club à les remplacer dans l'urgence, mais avec le soutien de Nenking, l'actionnaire chinois de Sochaux, espère le responsable du recrutement des jaune et bleu.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Déjà, Thomas Deniaud, quelles sont les nouvelles de Yann Kitala ?

Thomas Deniaud : "Il a été opéré avec succès cette nuit à l'hôpital Ambroise Paré de Paris. Il a d'abord passé des radios à Auxerre avant donc d'être transféré sur cet hôpital parisien. On a pris des dispositions très rapidement grâce à Fabrice Michel, le docteur du club, qui a fait un travail exceptionnel, je tiens à le souligner, pour que Yann soit pris en charge et soigné dans les meilleures conditions. Mais c'est un vrai coup dur, pour le joueur, sa famille avec qui j'ai été hier soir, et l'équipe forcément. Il va être éloigné des terrains au moins jusqu'au mois de janvier".

FBBM : Beaucoup de supporteurs sochaliens estiment, au vu des images de l'action, que le gardien d'Auxerre (expulsé après coup) est fautif. Partagez-vous cet avis ?

TD : "Je pense que c'est un geste plus malheureux qu'autre chose. Je tiens à dire que Francis Graille, le président de l'AJA, et Cédric Daury, son directeur sportif, étaient très peinés par la blessure de Yann. Le club d'Auxerre nous a assuré de tout son soutien. Après comme je l'ai dit à Yann et à sa famille, c'est le foot, les impondérables du foot".

"Il va falloir forcément pallier ces absences" - Thomas Deniaud, directeur sportif du FCSM

FBBM : Sauf que vous perdez d'entrée votre attaquant numéro un, auquel s'ajoute le départ de Maxence Lacroix, autre pilier de l'équipe ?

TD : "C'est un coup dur, c'est sûr. On a investi sur Yann Kitala (acheté 300 mille euros à Lyon), il avait en plus fait une très belle première période, bon dans les duels aériens, les espaces, les intentions. Donc oui, son absence plombe l'ambiance et rechange la donne pour l'effectif. D'autant qu'il y a, comme vous l'avez dit, le transfert de Maxence Lacroix pour Wolfsburg (le défenseur devrait rallier l'Allemagne ce lundi selon Thomas Deniaud pour s'y engager avec le 7ème de la Bundesliga), sans oublier la blessure de Bryan Lasme (indisponible au moins jusqu'à début octobre). Donc ce sont forcément des absences qu'il va falloir pallier.

FBBM : Comment allez-vous procéder justement pour leur trouver des remplaçants ?

TD : "On a une réunion de crise ce lundi. On va faire le point financier et sportif pour régler tous ces dossiers. C'est dommage parce qu'on avait été très réactifs dans notre recrutement pendant le confinement mais c'est comme ça, on va s'adapter et tenter d'être réactif".

"Le mercato est assez fermé en ce moment" - Thomas Deniaud

FBBM : Le mercato d'été se termine le 5 octobre cette année, mais le timing n'est pas idéal pour encore se renforcer ?

TD : "C'est clair. La période est difficile, le marché est assez fermé en ce moment, assez calme, mais on va relancer tous nos réseaux. Pour Lacroix, on avait déjà anticipé son départ donc on vient de réactiver quelques pistes, quelques contacts, mais avec la blessure de Kitala, il faut donc se pencher sur un nouvel attaquant".

FBBM : Avec quel profil pour remplacer Kitala ?

TD : "On va voir, peut-être que l'on va trouver un compromis parce qu'il nous manque aussi un excentré droit que l'on comptait faire avec la blessure de Bryan Lasme. Mais maintenant, je parle au conditionnel, on va peut-être chercher un joueur offensif qui peut peut-être jouer à la fois axial et sur le côté droit. On va en discuter ce lundi avec le staff et la direction.

La belle victoire à Auxerre, le meilleur argument pour convaincre Nenking ?

FBBM : Nenking, le propriétaire du FCSM, va-t-il faire un effort financier pour trouver des remplaçants à Kitala et Lacroix ?

TD : "On en a longuement discuté avec Samuel Laurent, le directeur général exécutif du club, après le match. Il est clair que l'on perd deux éléments clés de l'effectif. Le staff sportif veut de nouvelles recrues au plus vite, et c'est normal. Nos investisseurs sont évidemment au courant des différentes blessures et de la problématique que l'on rencontre. On se doit d'être réactif. Mais on a de bons arguments à avancer avec le très bon match de l'équipe à Auxerre. On va faire valoir cette belle prestation pour les convaincre qu'il faut pallier ces absences. Je suis même sûr qu'ils (Nenking) vont nous aider".