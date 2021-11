FC Sochaux : "Nenking veut identifier le fossé avec la Ligue 1 en cas de montée" selon Frankie Yau

Le président du FCSM, et numéro 2 de Nenking, propriétaire du club, est de passage à Sochaux cette semaine. Pour France Bleu Belfort-Montbéliard, le dirigeant chinois explique le but de sa visite, et expose la position de l'actionnaire pour l'avenir du club.

Frankie Yau était en tribunes ce samedi dans le petit stade Vuillermet de Lyon pour assister à la qualification des Sochaliens en coupe de France contre les amateurs de Montchat Lyon (0-3). Sa présence est un évènement dans la vie du FCSM dont il est le président, et numéro 2 du groupe chinois, Nenking, propriétaire du club. Le dirigeant chinois n'était, en effet, pas revenu en France et à Sochaux depuis presque deux ans. En transit à Monaco ce dimanche, nous en avons profité pour faire le point sur les raisons de sa visite et sur la position de l'actionnaire pour l'avenir du FCSM.

France Bleu Belfort-Montbéliard : Quelle est la raison de votre venue au FCSM ?

Frankie Yau : "C'était très important pour moi de voir mon équipe, les gens d'ici me manquent, les gens au club. Avec la crise sanitaire, cela faisait presque deux ans que je n'étais pas venu. Je voulais montrer mon attachement au club et à sa communauté. Même si je suis tout ce qui s'y passe depuis Hong-Kong grâce à Samuel Laurent (présent lors de cette interview).

FBBM : Nenking est à la tête du club depuis plus de deux ans. Quels progrès avez-vous constaté sur cette période ?

FY : "Oui, il y a des améliorations. D'abord sur le plan sportif, avec un meilleur classement, même si on doit toujours faire mieux. Au niveau du management, c'est mieux également, plus efficace. Et puis, concernant la situation financière, elle est bien meilleure. Mais avec la crise du COVID, les droits télé, nous sommes là aussi pour évaluer ces risques qui ne sont pas liés au club mais que nous devons prendre en compte évidemment. C'est la raison principale pour laquelle je suis ici cette semaine, pour identifier l'aide supplémentaire que Nenking peut apporter au club avec toutes ces contraintes.

"1 million ou 2 millions, est-ce un investissement "massif" ? Tout est subjectif" - Frankie Yau, président du FCSM

FBBM : En parlant d'investissement, Nenking est-il prêt à investir massivement pour le FCSM ?

FY : "C'est une bonne question. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Parler d'investissement "massif" comme vous le dîtes, c'est très subjectif. Mon message, c'est de savoir de quels moyens a besoin le club. Je suis là pour recueillir les recommandations de Samuel Laurent et de son équipe. Nous leur faisons entièrement confiance, ils savent ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs, le but que nous nous sommes fixés. Nous devons être en phase avec leurs recommandations pour le groupe sur le long terme. Je suis ici pour voir la situation sur le long terme. Après, pour revenir à votre question, 1 million ou 2 millions, est-ce un investissement "massif", tout dépend à quoi ça sert.. Samuel Laurent ajoute "Nenking nous apporte son expérience, sa compétence pour nous guider sur nos orientations à long terme. Ils nous font confiance pour gérer le club au mieux, dans les intérêts du club et du groupe".

Frankie Yau / Vous savez que Nenking a injecté 4 millions d'euros au moment du rachat, mais cet argent, on n'y a pas touché. J'aimerais savoir que ce que Samuel Laurent recommande de faire pour utiliser cette somme avant que Nenking ne se décide à mettre plus d'argent dans le club. Ce à quoi répond Samuel Laurent "Ces 4 millions, c'est le prêt, auquel nous n'avons aucune intention de toucher de toutes façons.

FBBM : Le mercato d'hiver approche. Nenking va-t-il mettre la main à la poche pour un attaquant, un buteur ?

FY : "Nous sommes en train de regarder pour un bon buteur. Mais je laisse Samuel et Omar (Daf) en décider. Quel type d'attaquant nous faut-il ? Pour quel budget ? Mais à 90%, j'accepterai leurs recommandations sur un recrutement.

"Sommes-nous prêts en cas de montée en Ligue 1 ? C'est ce fossé que Nenking doit identifier, et c'est le but de ma visite" - Frankie Yau, président du FCSM

FBBM : Sochaux est 4ème de Ligue 2. Est-ce la saison où il faut vraiment tout faire pour monter en Ligue 1 ?

FY : " Est-ce cette année ou l'année d'après ? (Samuel Laurent reprécise que Nenking s'est donné 5 ans pour remonter ). Ce qui compte c'est de faire le point sur la situation actuelle. Et de se poser cette question : sommes-nous prêts pour monter en Ligue 1 ? En terme d'organisation interne, de la qualité des joueurs, des exigences financières. Nous sommes autour de la table avec l'équipe dirigeante pour identifier le fossé entre un club de Ligue 1 et notre situation actuelle en Ligue 2. C'est très important de faire cette évaluation. C'est pourquoi, depuis quelques jours, nous rendons visite à d'autres clubs de Ligue 1. Nous avons été à Reims, Saint-Etienne, et sommes ce weekend à Monaco, pour savoir si nous sommes "qualified" (autrement dit, compétents, assez armés) en termes d'infrastructures, de management, et même du centre de formation. "Are we ready yet ? lâche encore Frankie Yau. " Sommes-nous déjà prêts ?

FBBM : Et monter en Ligue 1 ne doit pas être un aboutissement ?

FY : "Je veux en savoir plus pour justement déterminer quels investissements supplémentaires Nenking doit faire pour combler ce fossé. Je ne peux pas dire que l'on va monter cette saison, ou l'année prochaine, non, mais ce qui est sûr, c'est que si nous montons en L1, nous devons y rester pour plusieurs années. Il ne faut pas faire l'ascenseur, c'est trop dangereux et ça ferait du mal au club. Donc, je me répète mais nous devons identifier ce "fossé" avec la Ligue 1 et faire en sorte de le combler. "Il faut apprendre ce qu'il nous manquera pour faire les choses bien. On visite ces clubs de l'élite pour voir leur approche et apprendre" complète Samuel Laurent. Frankie Yau sera présent vendredi à Bonal pour la venue de Pau à 21h.