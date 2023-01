FC Sochaux : Olivier Guégan "On a été suffisants" après la défaite contre Caen (2-1)

Coup de froid sur le FC Sochaux Montbéliard ! Voilà une défaite qui va faire mal à la tête de tous les supporteurs du FCSM battu 2 à 1 par Caen ce vendredi soir dans le frigo de Bonal, dans le match en retard de la 19ème journée de Ligue 2. Une énorme désillusion pour les Jaune et Bleu et les 8 mille spectateurs présents tant l'excellent début de match des Sochaliens et le but de Moussa Doumbia (8ème minute) laissaient plutôt augurer d'une victoire tout en contrôle. Hélas, les Jaune et Bleu ont ensuite totalement déjoué et les Normands en ont profité pour revenir et l'emporter sur le fil. Sochaux n'est franchement pas loin de la faute professionnelle !

"Faut jouer avec son cerveau, ses tripes et son coeur" Olivier Guégan

Comment perdre un match imperdable ? Demandez aux Sochaliens, ils ont la recette : il suffit de marquer très vite, de jouer à la perfection, de rater plusieurs fois le but du KO, et subitement d'arrêter de jouer. Pour OIivier Guégan, cette défaite est tout bonnement inadmissible "J'éprouve de l'agacement, de la colère, de l'incompréhension. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il faut montrer d'autres valeurs, d'autres vertus quand on ambitionne des choses. Faut jouer avec son cerveau, son coeur et ses tripes avant de penser que ça va venir tout seul. Le match on l'a donné. On fait ce qu'il faut pour mener 1-0, après on a déjoué, on est sorti de la partie et Caen a été cherché ce qu'il voulait, au mérite. Nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir. On a tendu la joue pour se faire fesser et ce soir on a été suffisants. A nous de vite nous remobiliser, de vite rebondir, de ne pas se cacher. C'est là aussi qu'on va voir si on a de la personnalité et du caractère."

Prévot malheureux, Sissoko aux abonnés absents

Si Sochaux a été puni ce vendredi soir, il le doit en grande partie au match plus que décevant d'Ibrahim Sissoko. Le meilleur buteur sochalien est passé totalement au travers de sa partie en ratant notamment une balle de 2-0 dans ses cordes. Remplacé par Aldo Kalulu en seconde période (qui a cru marqué le but de la victoire d'une belle tête décroisée mais finalement refusé pour une balle visiblement sortie des limites du terrain sur le centre de Valentin Henry), l'attaquant malien marque sérieusement le pas depuis la reprise. Même constat pour Franck Kanouté, également remplacé, dont le jeu à risque met trop souvent l'équipe en danger. Tony Mauricio, auteur d'une passe décisive lumineuse pour le but de Doumbia, va s'en vouloir d'avoir gâché un 3 contre 1 juste avant la pause. Enfin, l'infortuné Maxence Prévot, impeccable cette saison dans ses cages, faisait peine à voir après son erreur de relance (mais la passe en retrait de Rassoul Ndiaye ne s'imposait sûrement pas non plus !) qui coûte le but de la défaite à la dernière minute.

Une réaction obligatoire

Le FCSM rate encore une belle occasion de réaliser une belle opération au classement. Il ne termine donc pas la phase aller à la 2ème place. Malgré cette 3ème défaite d'affilée, il est 4ème à mi parcours, et reste toujours placé pour la montée en Ligue 1. Mais une chose est sûre, une sacrée remise en question s'impose s'il ne veut pas déchanter en fin de saison.

