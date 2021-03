FC Sochaux : Omar Daf prolongé jusqu'en 2023

C'était la tendance des dernières semaines. Elle est désormais actée. Omar Daf va prolonger son bail comme entraîneur du FCSM. Le technicien sénégalais doit parapher son nouveau contrat en fin de semaine pour deux saisons de plus et une troisième en option.

Ce n'était plus qu'une question de jours. La proposition de prolongation comme entraîneur du FCSM était sur la table d'Omar Daf depuis quelques semaines. Samuel Laurent avait longuement évoqué les négociations en cours dans 100%FCSM le 1er mars dernier. Le patron du club sochalien s'était montré confiant pour convaincre l'entraîneur des jaune et bleu de prolonger. C'est acté depuis ce lundi comme le directeur général exécutif de Sochaux l'a confirmé à France Bleu Belfort Montbéliard.

2 ans et une 3ème année en option

"J'attendais d'avoir de la confiance dans les résultats parce que la confiance dans l'homme je l'avais" expliquait Samuel Laurent dans 100%FCSM "Si on veut s'inscrire dans la continuité, ce serait beaucoup mieux, il fallait que l'on ait des éléments de confiance pour nous rassérener, aujourd'hui on en davantage, donc j'aimerais que les choses perdurent ainsi, et que l'on passe au concret très vite" déclarait encore le patron sochalien dans l'émission du 1er mars au sujet de la prolongation d'Omar Daf. Le match nul contre Châteauroux samedi à Bonal (0-0) n'a pas changé la donne.

Signature en fin de semaine

Arrivé en 2018 au chevet de l'équipe, le coach des jaune et bleu conforte ainsi son dévouement pour son club de coeur en prolongeant son bail jusqu'en 2023 sur le banc sochalien, avec une troisième année en option. La signature du contrat est prévue en fin de semaine nous précise encore Samuel Laurent.

Objectif montée en Ligue 1 encore plus affirmé

En misant sur Omar Daf sur la durée, le FCSM joue la carte de la stabilité d'une équipe toujours en course pour décrocher la 5ème place de barragiste pour l'accession dès cette année. Mais l'objectif de l'actionnaire Nenking est de ramener Sochaux en Ligue 1 dans les deux ans à venir. Le recrutement devra être en accord avec cette exigence dès la saison prochaine.