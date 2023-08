« C'est une désillusion majeure, une déception immense. Sochaux pour moi n'était pas un dossier sur la pile, mais un rêve. » Voilà le sentiment que livre Romain Peugeot ce vendredi soir, au lendemain d'une soirée qui a définitivement éteint la flamme de l'espoir sur l'avenir du club de football aux 95 ans d'histoire.

« On y serait arrivé »

Pour lui, la décision prise par le tribunal administratif après celle du CNSOF reste « peu compréhensible », au regard de la qualité du dossier qu'il avait présenté, selon lui, pour espérer sauver le FCSM de la rétrogradation et du dépôt de bilan : « Nos avocats ont la certitude que le dossier était ficelé. L'argent était sur les comptes. Nous sommes partis de la liasse de la DNCG et nous n'avons rien modifié. Nous avions notre budget » explique le financier. Il avait réuni près de 9 millions d'euros pour soutenir un projet de reprise, alors que le déficit à combler au moment du passage devant le CNOSF était estimé à 8,5 millions d'euros.

« On y serait arrivé » insiste le petit-fils du fondateur du club, qui avait rassemblé tous les espoirs derrière son nom, et qui regrette, autant qu'il s'en félicite, « d'avoir touché le rêve du doigt. »

« Je pense à tous les supporters, au staff , aux jeunes »

La première pensée du professionnel, mais aussi de l'homme, va à tous ceux qui y ont cru : « Je suis désolé de ne pas avoir été à la rencontre des supporters, du personnel, des jeunes » veut-il transmettre, après deux semaines de « travail acharné. »

« J'ai passé 1000 coups de téléphone, je ne voulais pas perdre des minutes cruciales » commente Romain Peugeot, qui, pendant ces deux semaines, aura aussi vu défiler « 20 ans de sa vie » tant son parcours, son identité et la vie du club sont entremêlées. « Nous étions dans l'action, en permanence » martèle-t-il, après avoir rassemblé derrière lui des investisseurs qui sont aujourd'hui « tous déçus. Nous voulions tous faire quelque chose d'exceptionnel. »

« Tous déçus »

Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné, selon lui ? « Nous avons déposé le recours un peu trop tard, même si nous avons pressé Nenking [actionnaire chinois du FCSM] de déposer son recours au plus vite, dès le début des négociations. Le CNOSF aurait eu plus de temps pour étudier notre dossier » avance-t-il.

Cela aurait-il changé quelque chose à la décision du comité olympique ? « Je ne sais pas » , répond Romain Peugeot.

Quant au choix de la Fédération française de football (FFF) de ne pas rendre de décision concernant le club : « Je suis déçu » commente-t-il, « surpris, et déçu. Pour Sochaux, qui est un club centenaire » déclare-t-il sobrement.

Le juge des référés saisi par le club n'a lui, pas retenu le caractère d'urgence pour statuer sur le recours déposé devant le tribunal administratif. L'enjeu bien sûr, était d'obtenir une décision avant la reprise du championnat car au delà : « La caravane est passée » dit-il. Un budget de National 1 nécessite des moyens financiers d'une autre échelle, explique-t-il, impossible à boucler en quelques jours, après le travail déjà abattu.

Le recours administratif visait néanmoins la décision d'appel de la DNCG, et non l'avis du comité olympique.

Pas de raison de douter de Nenking

Romain Peugeot s'était lancé dans une course à la recherche d'investisseurs pour sauver le club qui lui est si cher à la mi-juillet. Il avait pris seul les commandes de l'opération de sauvetage au moment où Nenking a refusé de payer les sommes prévues dans leur accord : « Racheter des entreprises, c'est mon métier. À partir du moment où il y a un accord, je n'avais aucune raison de croire que l'autre partie ne paierait pas. » explique-t-il.

A-t-il sollicité Stellantis, groupe automobile issu de la fusion entre Peugeot et Fiat, dans sa recherche de fonds ? « Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. La démarche n'engageait que moi. J'ai trouvé beaucoup plus simple de solliciter des gens que je connaissais. »

« J'ai fait tout ce que j'ai pu »

« Chacun a son histoire avec le FCSM » partage le jeune investisseur, qui indique qu'il pense avant tout aux jeunes dont le rêve est brisé mais affirme avoir fait tout ce qu'il a pu.

Aura-t-il un jour la force d'y retourner ? « J'aurai toujours la force d'aider le FCSM » soutient Romain Peugeot, qui déclare qu'il doit désormais « digérer » : « C'est comme une anniversaire. Quand tout le monde part, c'est dur. Je suis très déçu, très triste, mais on a fait ce qu'il fallait. Il faudra maintenant penser à un éventuel avenir pour le club, mais Sochaux ne mourra jamais. »