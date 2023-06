FC Sochaux : Oswald Tanchot sera bien le nouvel entraîneur

Fin du suspense. Le FC Sochaux-Montbéliard a son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. France Bleu Belfort Montbéliard est en mesure de vous confirmer la tendance relatée ces derniers jours par plusieurs médias. Oswald Tanchot et Sochaux, c'est fait ! Le Mayennais et le FCSM ont trouvé un accord de principe pour les deux prochaines saisons. L'ex coach du Havre et Amiens doit signer son contrat en fin de semaine. Il faut d'abord régler les derniers détails liés à la mise à pied d'Olivier Guégan pour pouvoir officialiser l'arrivée de Tanchot.

Un contrat de deux saisons et un adjoint

Oswald Tanchot remporte donc la mise après plusieurs semaines de consultations de prétendants. Formateur dans l'âme, réputé gros "bosseur", l'ancien coach du Havre et d'Amiens, a dons séduit les dirigeants du FCSM pour repartir sur d'autres (et bonnes) bases la saison prochaine. Selon nos informations, le Mayennais arrive à Bonal accompagné de son adjoint Abasse Ba (ex-responsable des U17 du Havre). Le FCSM devrait du coup conserver son staff de préparateurs physiques.