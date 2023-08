FC Sochaux : pas de décision de la Fédération française de football dans l'attente du recours administratif

Nouveau rebondissement et nouvelle source de tensions autour de l'avenir du FC Sochaux Montbéliard. Le Comex de la Fédération française de football qui devait se pencher sur le cas du club ce jeudi matin n'a rendu aucune décision.

ⓘ Publicité

Après l'avis du CNOSF émis mardi soir, défavorable au maintien de Sochaux en Ligue 2, la plus haute instance du football devait se réunir pour valider, ou non, cette conciliation. Ce jeudi, elle n'apporte aucune réponse, en s'appuyant sur le recours déjà déposé par le club devant le tribunal administratif pour contester sa relégation en National, selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard.

La FFF, qui compte parmi les membres de son Comex des représentants de la DNCG, l'autorité financière ayant statué sur les comptes du club, se déporte ainsi de la responsabilité de dédire l'avis du comité olympique, ou de le confirmer.

Que faut-il attendre du référé suspension déposé par le club ?

Le club du FC Sochaux Montbéliard, à l'initiative des avocats de Romain Peugeot, candidat repreneur du club, a déposé mercredi 2 août une demande de référé suspension auprès du Tribunal administratif de Paris.

Ce recours conteste la décision d'appel prise par la DNCG, et non l'avis du CNOSF, pour permettre à un juge de suspendre la décision en question, le temps de rendre un jugement. Ce dernier a 15 jours pour le faire, mais doit également apprécier le caractère d'urgence de la situation. Dans ce cas précis, le juge pourrait rendre une décision au plus vite.

Lors du passage en appel devant la DNCG, le 11 juillet dernier, il n'était pas encore question de rachat du club par Romain Peugeot et ses associés. Faute de budget viable, l'actionnaire chinois Nenking et ses représentants ne se sont pas présentés à l'audition.

En cas de rejet par le juge des référés, le seul recours est un pourvoi en Cassation.

À lire aussi INFO FRANCE BLEU - FCSM : Romain Peugeot seul aux commandes après le départ de Nenking

Sochaux peut-il présenter un budget de National 1 ?

Tant que la procédure est en cours, et même en cas de rejet, Sochaux reste relégué en National 1. L'actionnaire chinois Nenking avait annoncé qu'il ne souhaitait pas présenter un budget pour cette division, qui coûterait paradoxalement plus cher que la Ligue 2. Le club avait donc deux options : le maintien en Ligue 2 grâce à un repreneur, ou la Nationale 3 et le dépôt de bilan.

Depuis que Romain Peugeot et ses associés ont conclu un accord de rachat du club, valable dans le cas d'un maintien en Ligue 2, ils peuvent se saisir de l'opportunité de présenter un budget devant la DNCG pour évoluer en Nationale 1. Cette option leur permet d'éviter la perte automatique du statut professionnel, et donc de conserver le centre de formation du club et ses 150 salariés.